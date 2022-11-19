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Ekonomi Altın Uzmanı İslam Memiş ilk kez bu kadar açık konuştu: Altın alamayan hemen bunu alsın
Ekonomi

Altın Uzmanı İslam Memiş ilk kez bu kadar açık konuştu: Altın alamayan hemen bunu alsın

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına yatırım yapamayan vatandaşların gümüş alabileceğini söyleid.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 13:00:00 -
Altın Uzmanı İslam Memiş ilk kez bu kadar açık konuştu: Altın alamayan hemen bunu alsın

Yatırımcılar ''gümüş fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? sorusunu merak ederken net yanıt yanıt İslam Memiş'ten geldi.

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları gümüş fiyatları konusunda uyardı. Yatırımcılar gümüş fiyatları yükselecek mi, düşecek mi sorusuna yanırt ararken İslam Memiş'ten net açıklama geldi: ''Gram gümüş: 12,47 lira seviyesinden kapanış yapan gümüşün gram fiyatı, 13,05 devamında 13,60 liraya kadar yükselişini sürdürebilir.'' dedi.

Öte yandan altın yatırımı yapamayanlar için gümüş alın uyarısında bulunan Memiş; "Altının seviyesi yüksek ben harçlıklarımla altın alamıyorum diyenlere gümüşü işaret ediyoruz. Gümüşün gramı 13 lira. En azından birkaç gram kenara koymak sureti ile altın gibi getirisi olan bir emtiadan bahsediyoruz." diyerek yatırımcılara gümüş almalarını söyledi.

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Yorumlar

Sitting bull

Akit Yeter artik bu ablak suratliyi her gun her gun yazma yaw

birol gürgen

Bu adamın hiç bir dediği de çıkmıyor. 
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