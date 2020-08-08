Altın uçtu vatandaş çeyreğe hücum etti

Corona virüsü (Covid-19) paniği, tüm dünyada altına rağbeti arttırıyor. Bunda virüs tehdidinin önüne geçmeyi, şirketleri yaşama döndürmeyi ve istihdam oranlarını korumayı merkeze alan hükümetlerce peş peşe açıklanan teşvik paketlerinin; merkez bankalarınca art arda yapılan faiz indirimlerinin rolü büyük.

Rekor üstüne rekor

7 kıtada likiditenin bollaşmasıyla altın rekor üstüne rekor kırıyor. Nitekim altının ons fiyatı 2 bin dolar barajını aştı, gram altın da bir ara 500 liraya dayandı

Yatırım stratejistleri, Covid-19’da ikinci dalga tedirginliğinin altına prim yaptırmaya devam ettiğini belirtiyor. Ons ve gram tarafında yeni tarihi rekorların görülebileceğine işaret eden aynı stratejistler, “Şu anda çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira gerek altının gerekse diğer emtiaların fiyatlarının ne olacağı belli değil” ifadelerini kullanıyor.

Siparişler karşılanamıyor

Altın fiyatlarında gözlenen hızlı yükseliş, vatandaşları çeyrek altın almaya itiyor. Bu tablo karşısında şaşkına dönen kuyumcular ise “Çeyrek altın yok satıyor. Depolar boşalıyor. Toptancılar da siparişlerimizi karşılayamıyor. Ne olup biteceğini öngöremiyoruz. Pandemi tehlikesinden ötürü varsayımda bulunamıyoruz” diyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de altın üretmeye, tüketimi karşılamaya devam ediyor. Covid-19’la mücadele döneminde de iyi bir imtihan veren kurum, arzı arttırmakta kararlı.

Belirsizlik söz konusu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Covid-19’un tüm dünyaya korku saldığını söyledi. Yıldırımtürk, “Belirsizlik artıyor. Tabii olarak yatırımcı, sığınacak güvenli liman arıyor” dedi.

Altının rekora doymadığını dile getiren Yıldırımtürk, şunları kaydetti:

“Pandemi, yeni bir döneme kapı açtı. Ülkeler, istihdamlarını korumak ve refah seviyelerini arttırmak için yeni paketler devreye soktular. Ki Avrupa Birliği (AB) üyeleri 750 milyar Euro tutarında bir paket için mutabakata vardı. ABD de 1 trilyon dolar tutarında bir paket sunmayı amaçlıyor. Bu ortamda ticaret savaşları da alevleniyor. Washington ile Pekin hattında gerilim devam ediyor. Ayrıca dünyanın her bir yanında Covid-19’dan ötürü vakalar ve ölümler de artıyor. Panik hali de yatırımcıları altın almaya yöneltiyor.”

Tavsiyede bulunamıyoruz

Hükümetler tarafından sunulan likiditenin, merkez bankaları tarafından indirilen faiz oranlarının ons altını 2 bin dolara taşıdığını vurgulayan Yıldırımtürk, “Gram altında da 490-500 lirayı buldu. İbrenin ne yönde olacağını öngöremiyoruz. İnanın, bir saat ya da yarım saat sonra ne yaşanacağını bile kestiremiyoruz” diye konuştu.

Yıldırımtürk, yatırımcılara ise tavsiyede bulunamadıklarının atını çizerek, “Bize soranlara, danışanlara ‘İçinizden ne geçiyorsa onu yapın’ diyoruz” şeklinde konuştu.

YIldırımtürk, ayrıca Merkez Bankası’nı icraata geçmeye; volatiliteyi önleyecek adımlar atmaya davet etti.

Kritik uyarı

Ekonomi yorumcusu İslam Memiş ise pek çok yatırımcının kısa vadede yüksek kâr elde etme amacıyla al-sata yöneldiğini aktardı. Sosyal medyadan yalan yanlış beyanlarda bulunanlara güvenip al-sat yapanların adedinin arttığından yakınan Memiş’ten “Orada burada atıp tutanlara itibar edilmemelidir. Belirsizliğin arttığı zamanlarda yapılan tahminlerde yanılma payı yüksektir. Vatandaşlarımız, bu hakikati bilmeli ve birikimlerini uzun vadeli olarak düşünerek, farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmelidir” ikazı geldi.