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Altın tahvili ihracı başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:- "5 banka aracılığıyla pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasıyla vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak"

14 Aralık 2018 Cuma 12:04
Altın tahvili ihracı başlıyor

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 5 banka aracılığıyla 17 Aralık Pazartesi günü altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına başlayacaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunduklarını aktararak, "5 banka aracılığıyla pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasıyla vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı da pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda, 17-21 Aralık'ta avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:04
  1. altın tahvili
  2. altına dayalı kira sertifikası
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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