Altın tahminleri dikkat çeken İslam Memiş'ten yeni çıkış: Altın almadıysanız...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş için beklemede kalanların doğru bir adım attığını söyledi.
İslam Memiş, gram altın ve gümüş için rakam verdi. Düşüşe dikkat çeken Memiş, "Almayanlar iyi yaptı" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED kararı sonrasında gram altın ve gümüşte yaşanan düşüşe dikkat çekti.
Sosyal Medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Memiş, "Almayanlar iyi yaptı" dedi.
Memiş'in paylaşımı şu şekilde: "Gram altın 785,00 Lira Gram gümüş 9,87 Lira 800 ve 10 liranın üzerinden almayanlar, iyi yaptı."