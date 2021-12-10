Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi

Gram altın fiyatı ile ilgili açıklamaları yakından takip edilen stratejist yazar Haluk Özdil'den kritik altın yorumu geldi. YouTube hesabından altın fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Haluk Özdil gram altın için tarih verdi. Gram altın fiyatlarının 1.000 TL civarına yükseleceğini açıklayan Özdil şunları söyledi:



800’ün olması yakındır. Peki altın ne zaman 1000 lira olacak? Bu bana kalırsa FED Toplantısı’na bağlı bir durum. Powell, 2022’nin ortasına doğru düzelme beklediğini duyurmuştu.FED, 15 Aralık’ta tükürdüğünü yalayabilir. Yani politika faizini arttırabilirler. ABD’de mesela şu an işgücü bulunamıyor. Amerikan halkının işlerine bağlılık politikası değişmiş durumda. 15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum.