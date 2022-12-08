Altın süt ile zayıflayanların yorumları dikkat çekiyor! Bağışıklık güçlendirici yağ yakan altın süt tarifi ve altın süt faydası

Altın kadar değerli altın süt son zamanların popüler içeceklerinden biri peki hakkında neler biliyorsunuz? Altın süt ne işe yarar tahminleri merak konusu oldu. Bu içeceği ister daha önce tatmış isterseniz de yeni duyuyor olun çok değerli. Etkilerini ve lezzet farkını öğrenince, sayfanın devamındaki ballı altın süt tarifini siz de hemen denemek isteyeceksiniz!

Altın süt nedir?

Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır. Canlı bir sarı, altın sarısı renge sahip olan bu içeceğin faydaları da saymakla bitmiyor. Altın süt, zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile ilde ediliyor.

Sayısız Faydası Olan Altın Sütün faydaları

Altın süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur. *İçerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, vücudu temizler. *Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken cildi de güzelleştirir. *Altın süt, sivilce oluşumuna engel olurken var olanları da iyileştirir.

YÜKSELİYOR!

Kilo ne kadar fazlaysa tansiyona yakalanma ihtimali o kadar artıyor. Ünlü Framingham çalışmasının sonuçlarına göre kilodaki her yüzde 10'luk artış tansiyonu 7 mmHg arttırıyor. Sadece kilo fazlalığı sorunu tansiyona yakalanma ihtimalini iki-altı kat arttırıyor. İşte bu zararlı etkilerinden korunmanız için uzmanların üstüne basa basa verdiği o tarif...

Ayrıca Baharatlar hakkında son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar, baharat ağırlıklı beslenenlerin kansere, kalp hastalıklarına direnç gösteriyor.

Altın süt tarifi

Cezvenize önce sütü alarak hazırlamaya başlayın. Sütünüz biraz ılıdıktan sonra 1 çay kaşığı toz zerdeçalı ilave ederek kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra birer çay kaşığı karabiber ve toz tarçın ilavesini yapabilirsiniz. İsteğe göre birer çay kaşığı zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı eklenebilir.

Yağ Yakan altın süt

Sütünüz biraz ılıdıktan sonra 1 çay kaşığı toz zerdeçalı ilave ederek kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra birer çay kaşığı karabiber ve toz tarçın ilavesini yapabilirsiniz. İsteğe göre birer çay kaşığı zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı eklenebilir.

Altın süt, içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor. Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı oluyor. Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesine yardımcı oluyor.