Altın sahipleri tren kaçmadan harekete geçin!
Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları bu hafta yatırımcılarını üzdü. Dalgalı seyrini devam ettiren altın haftanın son iş gününde yatırım fırsatı sundu. Bu fiyatları bir daha görmek zor! Ons altın düşmesine rağmen gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2000 lira seviyelerinde. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 16 Şubat Cuma günü altın fiyatları.
Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın bu hafta dalgalı seyrini korudu. Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda düşüş başladı. Peki altın yatırımcıları son treni kaçıracak mı? Altın yatırımcıları Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatlar araştırılıyor.
Gram altın dün piyasalarda 1.979,81 TL'den, çeyrek altın 3.418 TL'den, yarım altın ise 6.876 TL'den kapanış yaptı.
Peki 16 Şubat 2024 Cuma günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.
16 ŞUBAT 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?
Dolar alış satış : 30.8730 TL / 30.9260 TL
Euro alış satış: 33.1360 TL / 33.2560 TL
Sterlin alış satış: 38.6500 TL / 38.8890 TL
16 ŞUBAT 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?
Dolar alış satış : 30,7939 TL / 30,8003 TL
Euro alış satış: 33,1457 TL / 33,1535 TL
Sterlin alış satış: 38,7543 TL / 38,7707 TL
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış / satış: 1.983,88 TL / 1.984,16 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış / satış: 2.003,93 Dolar / 2.004,13 Dolar
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış / satış: 3.353 TL / 3.425 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış / satış: 6.726 TL / 6.891 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış / satış: 13.329 TL / 13.535 TL
GREMSE ALTIN NE KADAR?
Gremse altın alış / satış: 32.794,45 TL / 33.548,03 TL
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış / satış: 13.527,71 TL / 13.870,62 TL
GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 16 ŞUBAT 2024
Gram altın alış satış : 2040.69 TL / 2066.76 TL
Çeyrek altın alış satış: 3353 TL / 3426 TL
Yarım altın alış satış: 6727 TL / 6893 TL
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