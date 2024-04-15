Altın rekor seviyesine yaklaştı!

Altın, İran'ın hafta sonu İsrail'e yönelik saldırısının güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasının ardından rekora yakın bir seviyeye yükseldi.

Orta Doğu'daki çatışmanın tehlikeli yeni bir aşamaya girmesiyle külçe yüzde 1,2 kadar yükseldi. İran, İsrail'e 300'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlattı, ancak çoğu durduruldu ve herhangi bir ölüm bildirilmedi.

ONS BAŞI 2400 DOLARI AŞTI

Değerli metal Cuma günü ons başına 2.400 doları aştı ancak teknik göstergelerin yükselişinin çok sıcak olduğunu göstermesi ve yatırımcıların pozisyonlarını tasfiye etmesiyle seansı düşük kapattı. Orta Doğu'daki son gelişmeler, İsrail'in yakın vadede altını destekleme potansiyeli taşıyan olası bir misillemesine ilişkin korkuları yeniden alevlendirdi.

Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston, Orta Doğu'da artan gerilimlerin "altın satın almak için başlı başına bir neden" olduğunu söyledi. Weston, hareketlerin fiyatlandırıldığı oldukça büyük bir jeopolitik prim var ve orta ölçekli altın alımlarının vadeli yol muhtemelen daha yüksek olacaktır” dedi.

Altın, birçok yatırımcıyı şaşırtan bir yükselişle Şubat ortasından bu yana neredeyse yüzde 20 arttı. Fed'in çok beklenen dönüm noktasına yaklaşması, merkez bankalarının güçlü alımları ve Çinli tüketicilerin artan talebi, Orta Doğu ve Ukrayna'da artan jeopolitik riskin yanı sıra ana faktörler oldu.

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Spot altın, geçen hafta yüzde 0,6 yükseldikten sonra Singapur saati ile 08:51 itibarıyla yüzde 0,4 artışla ons başına 2.354,62 dolara ulaştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, geçen hafta Eylül 2022'den bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirerek yüzde 1,3'lük yükselişin ardından yatay seyretti. Gümüş yükselirken platin ve paladyum düştü.