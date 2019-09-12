Altın Portakal’a başvurular 16 Eylül’de sona eriyor

26 Ekim’de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası film yarışmalarına başvurular 16 Eylül Pazartesi günü sona eriyor.

İki yıl sonra geri dönen Ulusal Yarışmalar, 2019 Türkiye yapımı kısa, belgesel ve uzun film başvurularını beklerken, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması da dünya sinemasından en yeni örnekleri Antalya’da bir araya getirecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde para ödülü verilecek. En İyi Film’in 250 bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplamda 810 bin TL değerinde para ödülü verilirken; Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın ödüller toplamda 60 bin TL, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nın ise 30 bin TL değerinde olacak. Antalyalı sinemaseverlerin, bugünün ustaları ile geleceğin yönetmenlerini bir arada izleme fırsatı bulacakları Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında 100 bin TL’ye yakın para ödülü desteği sunulacak. Festivalin web sitesinde devam eden başvurular 16 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

200’e yakın proje başvurdu

Bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan ve başvuruları geçtiğimiz hafta sona eren Antalya Film Forum’a bu yıl 160 film projesi başvurdu. Yöneticiliğini Olena Yershova Yıldız’ın yapacağı ve yeni yerli yapımların hayat geçirilmesinde Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, KurmacaPitching, Kurmaca Work in Progress,BelgeselWork in Progress ve Antalya’da çekilecek bir filme verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu başlıklarında 9 projeye toplam 450 bin TL para ödülü verecek.Antalya Film Forum’a bu yıl seçilecek projeler ise 24 Eylül 2019 tarihinde belli olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.