'Altın piyasasında kıyamet bekleniyor!'

Fed kararının ardından düşüş ivmesine giren altın enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte dalgalı seyrini korudu. Uzmanlar ons altının bu yıl içerisinde 3 bin doları göreceğini tahmin ediyor. Altına yatırım yapacaklar için yeni bir fırsat mı oluştu? Altın fiyatları ne zaman yükseliş ivmesini yakalayacak? Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 7 Mayıs 2024 Salı günü altın fiyatları.

İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmayan ve rekor üzerine rekor kıran altın haftaya düşüşle başladı. Pazartesi gününü düşüşle kapatan altın, salı gününe de aşağı yönlü başladı. ABD'deki finansal verilerin açıklanması sonrasında altın yeniden yükselişe geçti.

Geçtiğimiz hafta dalgalı seyrini koruyan altın nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte toparlandı. Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın haftanın ikinci günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın yeniden yükselişe geçecek mi. Peki altın yatırımcıları için yatırım fırsatını kaçırdı mı?

Gram altın dün piyasalarda 2.409,28 TL'den, çeyrek altın 4.018 TL'den, yarım altın ise 8.035 TL'den kapanış yaptı.

Peki 7 Mayıs 2024 Salı günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

7 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.0160 TL / 32.2700 TL

Euro alış satış: 34.3950 TL / 34.7240 TL

Sterlin alış satış: 39.8820 TL / 40.4320 TL

7 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,2675 TL / 32,3088 TL

Euro alış satış: 34,7353 TL / 34,8228 TL

Sterlin alış satış: 40,4875 TL / 40,5514 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.410,69 TL / 2.411,12 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.322,72 Dolar / 2.323,08 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.941 TL / 4.016 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 7.904 TL / 8.030 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 15.733 TL / 15.985 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 38.950,34 TL / 39.841,12 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.067,01 TL / 16.472,54 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 7 MAYIS 2024

Gram altın alış satış : 2412.51 TL / 2412.51 TL

Çeyrek altın alış satış: 3940 TL / 4015 TL

Yarım altın alış satış: 7904 TL / 8031 TL