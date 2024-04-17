Altın öyle bir rakama uçtu ki: Tutana aşk olsun!

Ramazan Bayramı'nda da yükselişini sürdüren altın İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası ons altının da yükselmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek fiyatları yükselişe geçti. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 17 Nisan 2024 Çarşamba günü altın fiyatları.

Ramazan Bayramı'nda da yükselişini sürdüren altın İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmadı. Altın piyasası yükseliş ivmesini sürdürdü.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası ons altının da yükselmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek fiyatları yükselişe geçti.

Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın çarşamba günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalar yükseliş ivmesini görmeye başladı. Peki altın yatırımcıları son treni kaçırdı mı?

Gram altın dün piyasalarda 2.486,43 TL'den, çeyrek altın 4.420 TL'den, yarım altın ise 8.945 TL'den kapanış yaptı.

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Peki 17 Nisan 2024 Çarşamba günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

17 NİSAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.5590 TL / 32.7110 TL

Euro alış satış: 34.5640 TL / 34.7780 TL

Sterlin alış satış: 40.1500 TL / 40.5820 TL

17 NİSAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,5211 TL / 32,5474 TL

Euro alış satış: 34,5990 TL / 34,6535 TL

Sterlin alış satış: 40,4206 TL / 40,4967 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.492,02 TL / 2.492,69 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.381,59 Dolar / 2.381,97 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.264 TL / 4.422 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.659 TL / 8.949 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 17.031 TL / 17.371 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 41.533 TL / 42.494 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 17.132,43 TL / 17.569,60 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 17 NİSAN 2024

Gram altın alış satış : 2587.63 TL / 2651.32 TL

Çeyrek altın alış satış: 4265 TL / 4424 TL

Yarım altın alış satış: 8662 TL / 8955 TL