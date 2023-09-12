Altın otunun faydaları nelerdir? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan ilişikin açıklama! Satın almak için herkes akın etti!

Altın otu hangi hastalıklara iyi gelir? Altın otu kullanılarak ne gibi doğal kürler yapılabilir? Altın otunun tüketimi nasıl olmalı? Prof. İbrahim Saraçoğlu tüm bu sorulara yanıt veriyor.

Prof. Saraçoğlu altınotu çayı, zayıflamaya yardımcı, ödem atıcı, hemeroide karşı, gaz söktürücü, hazımsızlık şikayetlerinde yardımcı ve destekleyicidir diyor!

Altın Otu

Faydaları Saymakla Bitmeyen Güneş Çiçeği

Sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerinden böbrek rahatsızlıklarına kadar birçok rahatsızlıkta kullanılan altın otu, antienflamatuar ve antioksidan özelliklerinden dolayı vücuda faydası olduğu deneysel çalışmalarla da kanıtlanan şifalı bir bitki olarak görülmektedir.

Günlük yaşamda tüketilen gıdalarda az rastlanan vitamin ve mineralleri bünyesinde barındıran altın otu faydaları nedeniyle doğal ilaç ve alternatif tıp meraklılarının gözde ürünleri arasında üst sıralarda yer alır.

Altın otu, vücut direncini arttıran ve kılcal damar sağlığını koruyan P vitamini içeriği bakımından ve mineral zengini olması nedeniyle fazlasıyla rağbet gören bir bitkidir. Bitki aynı zamanda altın renginden dolayı süs bitkisi olarak da yaygın şekilde değerlendirilmektedir. Birçok alanda faydalı olan altın otu fiyatı göz önüne alındığında marifetine oranla son derece uygundur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın Otu Nedir? Nerede Yetişir?

Bilimsel adı Helichrysum Arenarium olan altın otu, Avrupa kökenli bir bitkidir. Kurutulduğunda bile değişmeyen renginden dolayı altın otu veya güneş çiçeği olarak adlandırılan bitki, birçok ilacın yapımında kullanıldığı gibi kişisel kullanımlarda da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Ana vatanı başta İtalya, İspanya, Portekiz ve Bosna Hersek gibi ülkeler olan altın otu, Anadolu’nun yüksek rakımlı kayalık bölgelerinde yaygın olarak yetişmektedir. Akdeniz çevre ülkelerinde sıklıkla yetişen bu bitki, ülkemizin birçok bölgesinde yabani olarak kendiliğinden yetişir. Altın otu, çok sayıda sağlık sorununa karşı tedavi veya rahatlama amacıyla kullanılan bir bitki olmasıyla ünlüdür.

Altın Otunun Faydaları Nelerdir? Neye İyi Gelir?

Sindirim sisteminden organ faaliyetlerine, kemik yapısından eklem rahatsızlıklarına kadar birçok alanda faydası olduğu bilinen altın otu, cilt rahatsızlıkları olan kişiler tarafından da kullanmaktadır. Mide öz suyu azalmasından dolayı hazım sorunu yaşayanlar için altın otu en basit ve hızlı sindirim yardımcılarından olarak değerlendirilir.

Özellikle yemeklerden sonra yaşanan mide şişkinlikleri için tavsiye edilen altın otu idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlar nedeniyle vücutta biriken sıvıları idrar yoluyla dışarı atmakta zorlananlara da yardımcı olur. Hazmı kolaylaştıran bitki, idrar sökücü özelliği sayesinde böbreklerin çalışmasını da hızlandırarak yaşam kalitesine destek verir. Böbrek, pankreas ve safra kesesi rahatsızlığı yaşayanlar için de altın otunun faydaları saymakla bitmez. Bitki sayesinde kalsiyum ve oksalat arasındaki bağların ortadan kalkmasından dolayı bu organların salgıları normal değerlere çekilerek sağlıklı çalışmalarına destek olduğu ileri sürülmektedir:

-Altın otu, romatizma ve eklem ağrılarından şikâyet edenlerin de rahatlamak için başvurduğu doğal çareler arasında yer alır.

-Cilt şikâyeti olanların da imdadına yetişen altın otu, antioksidan özelliği sayesinde temizlenmesine yardımcı olduğu ciltlerin sıkılaşmasına da destek verir.

-Altın bitki, ciltteki yaşlanmayı geciktirdiği gibi parlaklığın geri kazanılmasına da yardımcı olur.

-Halk arasında basur olarak bilinen Hemoroid hastaları da altın otunun şifasından faydalanan kullanıcılar arasındadır.

-Beslenmesine özen gösterenlerin sindirim sistemi için kullandıkları bitki, zayıflamak isteyenler için de faydalıdır.

-Vücutta oluşan her türlü ödem ve iltihaplanmaya karşı olumlu yönde etkisi olan altın otu adet söktürücü özelliği ile kadınların regl dönemlerini de düzenler.

-Bitki, iltihaplara karşı etkili olabildiği gibi varis, egzama rahatsızlığı yaşayanlar için de faydalıdır.

-Altın otu böbrek taşı, pankreas ve safra kesesi yetmezliği gibi hastalıklara yardımcı olduğuna inanılan bir bitki olmasının yanı sıra prostat rahatsızlığı yaşayanlar için rahatlatıcı özelliği ile bilinir.

Altın Otu Zararları ve Yan Etkileri

Altın otu yan etkileri açısından son derece masumdur. Ancak uzmanlar özellikle sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemlerinde yaşanan rahatsızlıklarda kullananlar için bazı uyarılarda bulunmaktadırlar.

Böbrek ve safra kesesi hastalarının bitkiyi kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalarını tavsiye eden uzmanlar, normal kullanıcıların da günde en fazla 2 kez kullanmalarını tavsiye etmektedir.

Uzmanlar, vücuttaki birçok sisteme ve organa etki eden altın otunu yine aynı şekilde hamilelerin, şeker hastalarının ve tansiyon sorunu yaşayanların doktor kontrolü olmadan kullanmalarının sakıncalı olduğuna dikkat çekmektedir.

Öte yandan alerjik rahatsızlığı olanların da altın otunu kullanmadan önce test yaptırmaları önerilmektedir.

Altın otunu çay olarak kullananların gece uyku sorunu yaşayabileceğini de hatırlatmakta fayda var. Bu özelliğini dikkate alan kullanıcıların akşam saatlerinde altın otu çayı kullanmamaları tavsiye edilir.

Altın Otu Zayıflatır mı?

Altın otu, zayıflamak isteyenler tarafından da sıklıkla tüketilir. Yarattığı tokluk hissiyle gereksiz besin alınmasının önüne geçen altın otu, perhiz yapanlar arasında özellikle öğün aralarında hissedilen açlığa dayanamayanların gözdesidir.

Çay veya kür olarak değerlendirilen bitkinin maske şeklinde cilde uygulanmasıyla da yağ yakması sağlanmaktadır. Öte yandan altın otunun başlı başına zayıflatıcı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten diyet uzmanları, doğru yapılan perhizlere yardımcı olmak amacıyla kullanılması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Altın otu ıhlamur kuşburnu gibi bitkilerle karıştırılarak kullanıldığında normalden daha fazla etki gösterebilmektedir.. Kandaki hormon seviyesini dengelediği bilinen altın otu, rahatsızlıklarına çare arayanlar kadar sağlıklı beslenmesine özen gösterenler ve fit ölçülerde kalmak için çabalayanların da dostudur.

Altın Otu Çayı Nasıl Demlenir? Neye İyi Gelir?

Altın otu en fazla çay olarak tüketilir. Altın otu çayı demleme tekniği:

Gün içinde her istenildiğinde kolayca hazırlanan çay için 8-10 adet altın otu çiçeği yeterli olur. Saplarından ayrılan çiçekler kaynatılmış suyla dolu bir fincanın içine atılarak üzeri kapatılır.

Demlenmeye bırakılan çay 10 dakika sonra içime hazırdır. Uzmanlar, altın otu çayını demledikten sonra lezzeti konusunda sorun yaşayanlara da bal veya limon önermektedir.

Kullanımı:

Doktor tedavilerinin yanında destek amacıyla önerilen altın otu çayını günde 2 kez kullanmak yeterli olmaktadır. Mide dostu olarak değerlendirilen altın otu, sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra böbreklerde oluşan kum ve taşların düşürülmesi, safra kesesi ve pankreas salgılarının normalleşmesinde olumlu etki sağlar. Bitki ayrıca, romatizmal ağrıların giderilmesi, kilo kontrolü, adet düzeni, hemoroid ve varis gibi çok sayıda sağlık sorununda da faydalıdır.

Altın Otu Kürü Nasıl Yapılır, Tüketilir?

Altın otu ile hazırlanan zayıflama kürü rejim yapanlar arasında en popüler uygulamaların üst sıralarında yer alır. Altın otu faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi ünlü diyetisyenlerin tavsiye listelerinde de bulunmaktadır. Altın otu, kuşburnu ve ıhlamur ile hazırlanarak çay şeklinde tüketilebilir.

İşte, haftada 2 kilo vermeyi mümkün kılan altın otu kürünün tarifi:

Altın otu kürü için öncelikle 1 litre kaynamış suya ihtiyaç vardır.

Yaklaşık 10 gram kuşburnu ve yine 10 gram kadar ıhlamur ile 5 gram altın otu kaynayan suya katılır.

Yaklaşık 4 dakika kaynatılan karışım daha sonra ocaktan alınarak demlenmeye bırakılır.

Uygulama:

Hazırlanan kür arada eşit zaman dilimi olacak şekilde günde tercihen 2 veya 3 fincan olarak tüketilir. Uzmanlara göre iki kür öğünü arasında yenen ahududu veya çilek de kürün zayıflama etkisini hızlandırır. Ancak otu kürü için dikkat edilmesi gereken önemli bir kural var:

Kür, 1 ay boyunca düzenli uygulandıktan sonra en az 1 hafta ara verilmesi gerekir. Devam etmek isteyenler bu süreden sonra kürü tekrarlayabilmektedir.

Altın Otu Yağı Nasıl Kullanılır? Ne İşe Yarar?

Altın otunun ezilerek çıkarılan yağı da son derece faydalıdır. Haricen kullanılan altın otu yağı:

Yaraların ve darbe sonucu oluşan morlukların çabuk iyileşmesinde

Sivilce sorunlarında

Saçkıran

Saç kepeği

Selülit

Cilt çatlakları gibi sorunlarda kullanılmasının yanı sıra

Kireçlenme ve eklem ağrılarında rahatlatıcı etkiye sahiptir.