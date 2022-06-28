Altın otunun faydaları nelerdir? Altın otu kürleri ve altın otu neye iyi gelir? Çayı zayıflatır mı?

Altın otu; boyu yaklaşık 50-60 santimetrelere kadar uzayabilen otun popüler olmasının sebebi, çiçeklerinin kuruduktan sonra dahi hoş sarı rengini koruyabilmesidir. Lezzetli tadı ve güzel görünüme sahip altın otu, ülkemizde çeşitli bölgelerimize yetişmektedir. Altın otunu özel kılan, tabii ki faydalı özellikleri olduğu için, yüzyıllar önce de çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Çeşitli rahatsızlıklara iyi gelen altın otunun faydaları arasında; zayıflatıcı, rahatlatıcı, ateş düşürücü gibi özellikleri de yer alır. Şifalı altın otu, aynı zamanda zengin mineral ve vitamin deposudur.

Antitussif, kikatrizen, antiseptik, inflamatuar, antimikrobiyal veantialerjik gibi etkilere sahiptir. İçerdiği vitamin-mineral ve enzimler ile mucizevi bitkilerin arasında yer alır. Vücut salgısını destekleyen altın otu, pankreas salgısını arttıran enzimler açısından da zengindir. Günümüzde altın otu; çay olarak tüketilmektedir. Ayrıca altın otunun yağını da çeşitli şekillerde kullanım sağlayabilirsiniz. Ülkemiz sınırlarında çeşitli bölgelerde yetişen altın otu, yetiştiği bölgeye göre; mayasıl otu, altın çiçek, güneş çiçeği, dalak otu gibi başka isimler ile anılabilir. Şifalı özelliği ile son zamanlarda, evlerde süs bitkisi olarak da kullanılan gizemli bir bitki diyebiliriz.

Altın Otunun Faydaları

Altın otu sindirim sistemini düzenler. Mide öz suyunun artmasına destek olur ve sindirim problemlerine çözüm sağlar.

Yemeklerden sonra; şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunları önler.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Eklem ağrıları üzerinde ağrı giderici özelliği bulunur. Aynı zamanda, romatizmal ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Pankreas, böbrek, safra kesesinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Vücut salgılarının sağlıklı bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur. Bu özelliği nedeniyle safra kesesi, böbreklerde oluşabilecek taş sorununun önüne geçer.

Vücudun yağ yakmasını kolaylaştırdığı için, zayıflama üzerinde olumlu etkisi bulunur. Yağ yakıcı özelliği için, altın otu bitkisinin çayını tüketebilirsiniz.

Antioksidan içeren yapısıyla; cildi kir ve mikroplardan arındırır. Ayrıca cildin daha sıkı olmasını sağlar.

Altın otunun faydaları arasında güzellik de yer alır. Cildi nemlendirir. Yaşlanma karşıtı etki gösterdiği de belirtilmektedir.

Basur (hemoroid) rahatsızlığı ve prostat gibi rahatsızlıkların tedavisinde de olumlu etkileri vardır.

Adet düzeni üzerinde olumlu etki sağlar. Çayını tüketebilirsiniz.

Varis rahatsızlığı üzerinde de etkisi bulunur.

Altın otunun ezilerek çıkarılan yağı da faydalıdır. Yaraların ve darbe sonucu oluşan morlukların iyileşmesi için yağı etki gösterir.

Cilt bakımı ve saç bakımında da etkilidir. Sivilce, saçkıran, kepek, selülit, cilt çatlakları gibi durumlarda da yağı olumlu etki gösterir.

Kireçlenme, eklem ağrıları üzerinde de rahatlatıcı etkisi vardır.

Altın Otu Kürleri

Altın otunun faydaları kapsamında, kür ve çaylarını yapabilir ve tüketebilirsiniz.

Zayıflamak için altın otu kürleri: Altın otu, zayıflama üzerinde de yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Zayıflama etkisi olan kür tarifi için; altın otu, kuşburnu ve ıhlamur ile karışım hazırlamak gerekir.

Malzemeler: 1 litre kaynamış su, 10 gram kuşburnu, 10 gram kadar ıhlamur, 5 gram altın otu.

Hazırlanışı: Bitkileri kaynamış suyun içine atın. 4 dakika kaynattıktan sonra demlemeye bırakın.

Hazırlanan kürü, arada eşit zaman dilimi olacak şekilde, gün içinde tercihen 2 ya da 3 fincan tüketin.

Uzmanlara göre; iki kür öğünü arasında yenen, ahududu veya çilek, kürün zayıflama etkisini hızlandırır. Fakat, kürü 1 ay boyunca sürekli uygulamanız gerekir. Bir ay sonra bir hafta ara verilir ve sonra tekrarlanabilir.

Altın Otu Çayı Nasıl Demlenir?

Altın otunun faydaları için, altın otu çayını gerektiği gibi demleyerek tüketmek gerekir.

Altın otu çayı tarifi:

Malzemeler: 8-10 adet altın otu çiçeği.

Hazırlanışı: Saplarından ayrılan çiçekler, kaynatılmış suyla dolu bir fincanın içine atılır ve üzeri kapatılır. Yaklaşık 10 dakika boyunca demlenmesi beklenir, ardından içime hazırdır. Dilerseniz zevkinize göre; altın otu çayına, daha lezzetli olması için bal veya limon ekleyebilirsiniz.

Uzmanlar tedavilerinin yanında, destek amacıyla önerilen, altın otu çayını; gün içinde en az 2 defa tüketmenin yeterli olduğunu belirtmektedir. Bitki çayları normal durumda tabii ki zararlı değildir. Fakat rahatsızlık durumlarında, dikkatli kullanmak gerekir. Öncelikle rahatsızlığını için kontrol olmalı ve bitki çaylarını destek niteliğinde kullanmanız gerekir. Ayrıca, alerjik reaksiyonunuz varsa tabii bu noktaya da dikkat etmeniz gerekmektedir.

Altın otu çayı zayıflatır mı?

Altın otu çayının ödem attırma özelliği var. Bu özelliği sayesinde az da olsa kilo kaybı yaşanabilir. Bazı uzmanlar altın otu çayının tok tutma özelliği olduğundan dolayı zayıflamaya yardımcı olduğunu düşünüyor. Pankreas ve safra salgısını artırır.

Altın otu çayının ödem attırma özelliği var. Bu özelliği sayesinde az da olsa kilo kaybı yaşanabilir. Bazı uzmanlar altın otu çayının tok tutma özelliği olduğundan dolayı zayıflamaya yardımcı olduğunu düşünüyor. Pankreas ve safra salgısını artırır.

Altın otunun zararları

Altın otunun bilinen bir zararı yok. Ancak 10 yaşından küçük çocukların tüketmesi önerilmez. Altın otu yağını kullanmadan önce cildinizde küçük bir alana uygulayarak alerjinizin olup olmadığını test etmenizde fayda var.