  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın o konuda, 6 yılın en düşük seviyesinde!
Ekonomi

Altın o konuda, 6 yılın en düşük seviyesinde!

Türkiye'nin 2021'de altın ithalatı son 6 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 11:18:00 -
Altın o konuda, 6 yılın en düşük seviyesinde!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre geçen yıl yüzde 80,7 oranında düşüşle 55 bin 950 kg altın ithalatı gerçekleştirildi. Böylece 2015 yılındaki 48 bin 703 kg ithalatın ardından en düşük rakam görüldü.

Geçen yıl gümüş ithalatı ise yüzde 11,5 geriledi. Böylece bir önceki yıl 496 bin 215 kg olan ithalat geçen yıl 439 bin 495 kg'ye indi.

Aralık ayında altın ithalatı bin 499 kg olurken, gümüş ithalatı 35 bin 670 kg olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kul Ahmet

“””Dolar yine aldı başını gidiyor. 14'e bir şey kalmadı. Zaten 18'di. Demek biraz sıçrayacak olsa yine vah halimize.17-18'leri yine görecek. “”” Şimdi dostlar bu tırnak içindeki cümleler herkesin içindekine tercüman niteliğinde. Yani bir korku ve panik havası oluşmak üzere. Hükümet ne edip edip kur ve altın artışının tepesine çökmeli. Şimdi işin pis tarafı bahar aylarına doğru gidiyoruz. Düğünler nişanlar başlayacak. Kimse altının yanından geçemiyor. Bu durum hiç hoş değil. İşbu dolar ve altına ikinci bir Osmanlı tıkadı gerek. En önemlisi de güven karşı tarafa kaymamalı. Bu çok sıkıntılı bir durum olur. Yeni uygulanan dolar kur koruma sistemi çökebilir ve bu devlet ve hükümet için çok kötü olur. Altından kalkılamaz. Aslında bu durum Reis’in danışmanlarına acil duyurulmalı. Dolar ve altına ikinci Osmanlı tokadı zaman kaybetmeden geçirilmeli. Demesi bu acizden. Ve vebal bu fakirden gitti. Bu saatten sonra vebal sayın editörde. İlgili yerlere şifaen mi ulaştırırlar, yoksa yorum olarak yayınlar geçerler mi veya ikisini de mi yaparlar yoksa hiç birini mi yapmazlar, orasını bilemem. Takdir sayın editörün. Bu fakir sadece iyi niyetle aldığım keskin kokudan ötürü cumhurbaşkanımıza bir katkı olabilir mi diye sadece arzda bulundum. Kalın sağlıcakla efendim.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay