Altın o fiyatı kırarsa uçuşa geçebilir!

CME Group'a göre kırılması zorlu bir seviye olan psikolojik 1.850 dolar seviyesi hedefte. Enflasyonist baskıların yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeye devam etmesi ve jeopolitik sıkıntılar altın fiyatına destek veriyor. Ons altında 1.787 dolar seviyesinden alınan desteğin etkisiyle başlayan yükseliş rallisi 1.834 direncine kadar devam etti.

Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda yaşanan soğukluk, güvenli liman altın için itici güç olarak hareket ediyor. Bunun yanı sıra, kalıcı yüksek enflasyonist baskılara ilişkin endişeler, sarı metalin enflasyona karşı bir korunma aracı olarak statüsüne daha fazla fayda sağladı. Diğer yandan, 50 baz puanlık bir Fed faiz artırımına yönelik artan beklentiler, en azından şimdilik, getiri sağlamayan sarı metal için herhangi bir anlamlı yükselişi sınırlandırıyor.

Tahvile meydan okuyor Piyasalar, Fed'in inatla yüksek enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif bir politika tepkisi benimseyeceğine ikna olmuş görünüyor. Bu, ABD dolarına bir miktar destek vermeye devam ediyor ancak 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi son otuz ayın en yüksek salı günkü seviyesi yüzde 1.96 seviyesinden 3 puan geriledi. Uzmanlar, Fed’in 50 baz puan yerine 25 baz puanlık bir artışa gitmesinin altın ve gümüş fiyatlarında yukarı doğru ciddi bir harekete neden olabileceğini söylüyor.

1.863 dolar direncine göz dikebilir

Ons altının 1830 doları aşmasının ardından Avrupalı yatırımcılar için yeniden 1600 euro seviyesinin üzerine çıkmış oldu. İngiltere’de ons altının fiyatı ise 1355 sterlin seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlara göre, teknik olarak bakıldığında kısa vadede altın boğaları avantajlı görünüyor. CME Group’a göre kırılması zorlu bir seviye olan psikolojik 1.850 dolar seviyesi hedefte. Altın boğalarının yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedef kuvvetli bir direnç noktası olan 1.856 dolar seviyesini geçebilmek. Sonrasında ise 1.863 direnç oluşturabileceği kaydediliyor. Fakat 1.834 direnci altında kalındığı sürece geri çekilmeler görülebileceği uyarısı yapılıyor. Bu durumda 1.815 ve 1.803 destek oluşturabilir.

Aşağı yönlü riskler hala masada Hatta bazı uzmanlara göre altın ayıları çok daha düşük seviyelere altını geri götürmeyi hedefleyebilir. Altın ayılarının, Aralık ayının en düşük seviyesi olan ve aynı zamanda kuvvetli bir destek noktası olan 1755.40 doları seviyesinin altına inmeyi hedefl eyebileceği belirtiliyor. Ancak genel beklenti fiyatların 1.800 doların üzerinde tutunmaya devam edeceği. ANZ analistlerine göre, ons altın yılın ilk çeyreğini 1.800 dolar civarında tamamlayacak.