Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar yükseldi? Çeyrek ne kadar? 2 Mart altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararları doğrultusunda altın fiyatlarını da etkileyecek nikah ve nikah merasimlerine ilişkin de kararlar çıktı. Buna göre düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek olması karası sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durumu konusunda merak uyandırmaya başladı. Peki çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç para oldu?