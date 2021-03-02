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Ekonomi Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar yükseldi? Çeyrek ne kadar? 2 Mart altın fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar yükseldi? Çeyrek ne kadar? 2 Mart altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararları doğrultusunda altın fiyatlarını da etkileyecek nikah ve nikah merasimlerine ilişkin de kararlar çıktı. Buna göre düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek olması karası sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durumu konusunda merak uyandırmaya başladı. Peki çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç para oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 09:23:00 - 2021-03-02 09:24:35
Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar yükseldi? Çeyrek ne kadar? 2 Mart altın fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın da olduğu gibi çeyrek altın fiyatları da aynen gram altın fiyatları gibi 2 Mart Salı gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Mart altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

403,51

404,92

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

401,97

402,06

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.727,65

1.727,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI

643,18

657,40

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.572,62

2.621,42

YARIM ALTIN FİYATI

1.282,29

1.314,73

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.572,62

2.621,42

ATA ALTIN FİYATI

2.684,68

2.754,54

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

220,96

267,28

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

365,17

393,29

%-0,52

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,09

6,10

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,09

26,11

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