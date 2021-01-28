Altın ne kadar oldu? 28 Ocak güncel altın fiyatları

28 Ocak 2021 tarihiyle birlikte altın piyasasındaki son durum netleşti. Vatandaşlar düşüşe geçen altın fiytalarını takip ediyor. Peki, altın tekrar yükselir m? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın ne kadar oldu?

Gram altının önceki kapanış fiyatı 437,11 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,17 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor.

ALTININ ONS FİYATI ALIŞ:1.837,54

ALTININ ONS FİYATI SATIŞ: 1.838,94

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 438,26 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 438,35 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 712,00 TL

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 724,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.841,00 TL

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.881,00 TL

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ:398,60

22 AYAR BİLEZİK SATIŞ: 401,30

Altın tekrar yükselir mi?

Altın fiyatları yeni yılın ilk ayında yüzde 3'ten fazla değer kaybedince son 10 yılın en kötü Ocak ayını geçirmiş oldu. Yatırımcıların altın yükselecek mi, düşecek mi sorusuna uzmanlardan farklı beklentilerle cevap geldi. ABD teşvik paketi ve koronavirüs gelişmlerine değinen uzmanlar, altın fiyatları beklentilerini paylaştı. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yayımladığı notta, ons altındaki yükseliş senaryosuna değinerek şunları söyledi; Yatırımcılar Fed’in aşılama ile ilgili iyimser duruşuna odaklandılar, bu da yılın ikinci yarısında güçlü bir toparlanma öngörüyor. Eğer fiyatlar önümüzdeki birkaç hafta boyunca ons başına 1.800 doların üzerinde kalmayı başarırsa bir yükseliş senaryosu görebiliriz." dedi.