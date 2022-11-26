Altın ne kadar, kaç TL? CANLI altın fiyatları! Bugün anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek, ata, cumhuriyet altını, ons fiyatı, ne kadar oldu, kaç TL? 26 Kasım

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Ekonomistler altın ve dolar üzerine ilginç tahminlerde bulunuyor. Piyasa uzmanlarının öngörüleri gerçekleşti mi mi merak ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altında son durum nedir? Altın bozdurulur mu konusunda cevap arayışı ve merak içerisinde olan vatandaşlar bir yandan da altın yükselecek mi diye soruyor. Hafta başında düşüşe geçen altın fiyatları hafta kapanışı gelmeden yükselmişti. 26 Kasım 2022 altın fiyatları hafta sonu altın piyasasında güncel verileri gösterdi. Haftanın son işlem gününde ise gram altın fiyatı 1.050 lira ile kapandı. İşte 26 Kasım 2022 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ile altın alış - satış rakamları... canlı: 26 Kasım gram, çeyrek, ons altın, ata, cumhuriyet altını, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

İslam Memiş gümüş yorumları son dakika: Sosyal medya, YouTube hesapları ve diğer haber kanalları üzerinden yatırımcılara sürekli altın için üstüne basa basa uyarılarda bulunuyor. İşte açıklamalarında satır başlıkları;

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükseliş sürüyor. Altınları bozdurup ev almak mantıklı mı? Altın yatırımcısının uzun vadede kazanacağını söyleyen Altın uzmanı ve ekonomist İslam Memiş ve diğer ekonomistler uyarılarda bulunuyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Darphane'nin yeni altın sertifikası uygulaması sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş son açıklamasında 'gram altın' alternatifini açıkladı: Vergisi yok, ayağınıza kadar gelecek dedi. Son dönemde altın ve dolar yatırımcısına kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş, bu kez yeni yıla girilmesi ile vergi ve ürünlere gelecek zamlara karşıda uyarılarda bulundu. Memiş, bankalardan alınan gram altındaki makas aralığı sorununa dikkat çekerek, "Darphane Altın Sertifikaları'nda makas aralığı yok" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, gümüş yorumları son dakika

"Altın alım satımında makas aralığına alternatif geldi!" başlıklı videosunda şu değerlendirmelerde bulundu: Dolar TL piyasada 18.68-70 lira aralığında. Buradaki baskılanma, stabil durum korunuyor.Altının onsunda asıl hedef seviyemiz 1815 dolar seviyesi. Elinde dolar olan da bu süreci yakından takip etmeli. Gram altın 1053-1056 lira aralığında piyasada. Ekranlardaki 1047'ye çok kanmamak gerekiyor. 5 liralık makas aralığı var. Bozdurmak isteyen bilmeli.

İşte, 26 Kasım 2022 Cumartesi altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum...

ANLIK ,GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR- 26 KASIM 2022

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.050,92

SATIŞ: 1.051,55

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.699,00

SATIŞ: 1.736,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.982,00

SATIŞ: 7.087,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.420,00

SATIŞ: 3.472,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 7.030,00

SATIŞ: 7.102,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.041,00

SATIŞ: 7.117,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 960,92

SATIŞ: 1.023,38

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ

Bugün anlık serbest piyasa GÜMÜŞ ONS 21,7453