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Ekonomi Altın ne kadar? gram altın alış satış, çeyrek altın alış satış 27 Ocak altın fiyatları
Ekonomi

Altın ne kadar? gram altın alış satış, çeyrek altın alış satış 27 Ocak altın fiyatları

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona erecek toplantısından çıkacak kararları bekleyen altın piyasasında fiyatlar, doların etkisiyle aşağı yöne eğildi. Peki altın ne kadar oldu? 27 Ocak gram altın, çeyrek altın kaç para? Altın düştü mü çıktı mı? İşte çeyrek altın, gram altın 27 Ocak fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 10:23:00 -
Altın ne kadar? gram altın alış satış, çeyrek altın alış satış 27 Ocak altın fiyatları

Fed'in faiz kararını ve Powell'ın konuşmalarını bekleyen altın piyasasında fiyatlar, güçlü ABD Doları'nın etkisi ile dalgalandı. Peki altın kaç para? Çeyrek  altın, gram altın, cumhuriyet altını kaç para?

GRAM ALTIN FİYATI

436,92

438,88

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

437,50

437,59

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.845,77

1.846,15

ÇEYREK ALTIN FİYATI

699,99

715,45

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.799,99

2.853,06

YARIM ALTIN FİYATI

1.395,61

1.430,92

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.799,99

2.853,06

ATA ALTIN FİYATI

2.897,90

2.971,18

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

239,67

289,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

395,41

424,71

GREMSE ALTIN FİYATI

7.078,00

7.204,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,01

6,01

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,42

25,44 

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