Altın ne kadar? gram altın alış satış, çeyrek altın alış satış 27 Ocak altın fiyatları
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona erecek toplantısından çıkacak kararları bekleyen altın piyasasında fiyatlar, doların etkisiyle aşağı yöne eğildi. Peki altın ne kadar oldu? 27 Ocak gram altın, çeyrek altın kaç para? Altın düştü mü çıktı mı? İşte çeyrek altın, gram altın 27 Ocak fiyatları.
Fed'in faiz kararını ve Powell'ın konuşmalarını bekleyen altın piyasasında fiyatlar, güçlü ABD Doları'nın etkisi ile dalgalandı. Peki altın kaç para? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını kaç para?
GRAM ALTIN FİYATI
436,92
438,88
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
437,50
437,59
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.845,77
1.846,15
ÇEYREK ALTIN FİYATI
699,99
715,45
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.799,99
2.853,06
YARIM ALTIN FİYATI
1.395,61
1.430,92
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.799,99
2.853,06
ATA ALTIN FİYATI
2.897,90
2.971,18
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
239,67
289,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
395,41
424,71
GREMSE ALTIN FİYATI
7.078,00
7.204,00
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,01
6,01
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,42
25,44