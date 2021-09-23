Altın ne kadar çıktı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar yükseldi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizleri bir puan düşürdüğünü açıklamasından sonra altın ve dolar fiyatları bir anda hareketlendi. Altın fiyatlarıuzun bir zamandır aşağı yönlü hareket etmesine karşın faizlerin indirilmesi haberinden sonra altın fiyatlarının bir anda ateşe yükseldi. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Altın yükseldi mi? İşte canlı, güncel, anlık altın fiyatları.