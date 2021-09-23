Altın ne kadar çıktı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar yükseldi?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizleri bir puan düşürdüğünü açıklamasından sonra altın ve dolar fiyatları bir anda hareketlendi. Altın fiyatlarıuzun bir zamandır aşağı yönlü hareket etmesine karşın faizlerin indirilmesi haberinden sonra altın fiyatlarının bir anda ateşe yükseldi. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Altın yükseldi mi? İşte canlı, güncel, anlık altın fiyatları.
Merkez Bankası eylül ayı toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası eylül ayı faiz karanını açıkladı. Buna göre, banka faizleri 19'dan 18'e düşürdü. MB faiz kararı sonrasında 490 lira civarında seyreden gram altın 499 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 822 lira. Dolar 8.75 dolardan işlem görüyor. Euro ise 10,26 seviyelerinde.
GRAM ALTIN FİYATI
496,53
498,68
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
498,52
498,61
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.768,85
1.769,09
ÇEYREK ALTIN FİYATI
797,96
815,48
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.190,50
3.250,93
YARIM ALTIN FİYATI
1.590,27
1.630,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.190,50
3.250,93
ATA ALTIN FİYATI
3.280,75
3.365,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
273,01
327,69
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
449,26
466,64