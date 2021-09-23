  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın ne kadar çıktı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar yükseldi?
Ekonomi

Altın ne kadar çıktı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar yükseldi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizleri bir puan düşürdüğünü açıklamasından sonra altın ve dolar fiyatları bir anda hareketlendi. Altın fiyatlarıuzun bir zamandır aşağı yönlü hareket etmesine karşın faizlerin indirilmesi haberinden sonra altın fiyatlarının bir anda ateşe yükseldi. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Altın yükseldi mi? İşte canlı, güncel, anlık altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 14:44:00 - 2021-09-23 14:47:03
Altın ne kadar çıktı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar yükseldi?

Merkez Bankası eylül ayı toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası eylül ayı faiz karanını açıkladı. Buna göre, banka faizleri 19'dan 18'e düşürdü. MB faiz kararı sonrasında 490 lira civarında seyreden gram altın 499 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 822 lira. Dolar 8.75 dolardan işlem görüyor. Euro ise 10,26 seviyelerinde.

GRAM ALTIN FİYATI

496,53

498,68

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

498,52

498,61

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.768,85

1.769,09

ÇEYREK ALTIN FİYATI

797,96

815,48

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.190,50

3.250,93

YARIM ALTIN FİYATI

1.590,27

1.630,45

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.190,50

3.250,93

ATA ALTIN FİYATI

3.280,75

3.365,32

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

273,01

327,69

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

449,26

466,64

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay