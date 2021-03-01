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Ekonomi Altın ne kadar çeyrek gram? Gram altın ne kadar yükseldi? Çeyrek altın fiyatı bugün 1 Mart altın fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Altın ne kadar çeyrek gram? Gram altın ne kadar yükseldi? Çeyrek altın fiyatı bugün 1 Mart altın fiyatı ne kadar?

Altın kaç para oldu? Altın düştü mü, altın yükseliyor mu? Altın fiyatlarında birkaç gündür hareketlenmelere gözleniyor. ABD tahvil faizlerinin 1.61 seviyesine çıkarak 10 Şubat'tan bu yana 48 baz puan yükselmesi altın fiyatlarında hareketlenmelere neden oldu. Altının düşmesi sonrası altına gücüm eden yatırımcı, altının düşmesi sonrası acaba altın almakla iyi mi yaptım kötü mü yaptım diye de sormakta. Peki altın ne kadar? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek altın fiyatı çıktı mı? İşte 1 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:13:00 - 2021-03-01 08:14:06
Altın ne kadar çeyrek gram? Gram altın ne kadar yükseldi? Çeyrek altın fiyatı bugün 1 Mart altın fiyatı ne kadar?

Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne durumda? Küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşandı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1,60'ın üzerine çok hızlı gelince piyasalarda satışlar oldu. Tüm dünyada dolar kuru yükselişe geçerken TL karşısında da değer kazandı. Kur şu dakikalarda 7,43 seviyelerinde yer alıyor. Peki altında son durum ne? Çeyrek ne kadar? 1 Mart altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

417,71

420,46

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

416,14

416,23

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.750,93

1.751,18

ÇEYREK ALTIN FİYATI

665,78

680,49

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.663,30

2.713,85

YARIM ALTIN FİYATI

1.327,49

1.361,09

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.663,30

2.713,85

ATA ALTIN FİYATI

2.777,25

2.847,51

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

228,92

276,51

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

378,03

406,65

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,38

6,39

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,83

26,85

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