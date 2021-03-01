Altın ne kadar çeyrek gram? Gram altın ne kadar yükseldi? Çeyrek altın fiyatı bugün 1 Mart altın fiyatı ne kadar?

Altın kaç para oldu? Altın düştü mü, altın yükseliyor mu? Altın fiyatlarında birkaç gündür hareketlenmelere gözleniyor. ABD tahvil faizlerinin 1.61 seviyesine çıkarak 10 Şubat'tan bu yana 48 baz puan yükselmesi altın fiyatlarında hareketlenmelere neden oldu. Altının düşmesi sonrası altına gücüm eden yatırımcı, altının düşmesi sonrası acaba altın almakla iyi mi yaptım kötü mü yaptım diye de sormakta. Peki altın ne kadar? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek altın fiyatı çıktı mı? İşte 1 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları.