Altın ne kadar? Altın fiyatları son durum

Son zamanlarda altın fiyatlarından adeta baş döndüren yükselişler söz konusu. Son dakika altın fiyatlarını takip etmek adeta baş döndürmekte. Altının ons fiyatı 2 bin dolar sınırını aştı ve altın ons fiyatı rekor kırdı. Gram altın fiyatları ha keza öyle. Daha bir kaç gün öncesinde 380 TL’den satılan gram altın rekor üstüne rekor kırarak 486 TL dolayına çıktı. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar gibi altın konusunda uzmanlarda adeta şaşkın. Altın ne kadar yükselecek? Altın düşer mi? Sorularına ilişkin uzmanlar altına yatırım yapacak vatandaşları uyarıyor. Altının yükselmesiyle birlikte yastık altında birikimi olanlar yatırım için güvenli liman olarak görülen altına hücüm etmiş durumda. Bu duruma dikkat çeken uzmanlar, uyarıyor “Bir anda ellenizdeki varlıklardan da olabilirsiniz.” diyorlar. Uzmanlar altının yükselmesinin nedenlerinden birinin altında en çok kullanımının zenginlerin vazgeçilmez takılar olduğundan yıllık altın arzının çoğu mücevher yapımında kullanıldığına dikkat çekiyor. Altının yükselmesinin bir diğer nedeni ise korona salgını döneminde düğün ve nişanların yasaklanması oldu. 1 Haziran’dan sonra normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte düğün ve nişanların serbest olması altına olan talebi artırdı bunun etkisiyle de altın yükselmeye devam etti.

Altın ne kadar?

Uzmanlar uyarıyor. Daha öncesi senelerde de altının zirveyi gördüğünü dile getirerek, altının en yüksek seviye çıktıktan sonra çok büyük sert düşüşler yaptığıdır. Altının zirveyi görmesinden yaklaşık üç yıl sonra, altının ons fiyatı 800 dolardan seviyelerinde düşüşler olmuş he keza Aralık 2015’te altının ons fiyatı 1.050 dolara kadar gerilemişti. Gram altın 477,17 TL’den, çeyrek altının satışı 837,10 TL olurken, cumhuriyet altını ise 3.299,20 TL’den satılmakta.