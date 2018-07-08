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Altın mevduatına yoğun ilgi

Faizden ve kur riskinden kaçan yatırımcılar altın mevduatına yöneliyor. Bu ortamda 20-25 ton altın toplayan katılım bankaları ilerisi için umutlu.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:19
Altın mevduatına yoğun ilgi

Faiz oranlarının arttığı, dolar kurunun dalgalandığı bu dönemde altın güvenli liman olarak görülüyor. Altın mevduatına ilginin arttığını belirten Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bunda kur şoklarının önemli rol oynadığını vurguladı.

İLGİ MAKUL ORANLARDA

Utku, “Dolar ve Euro tarafında ani oynamalardan korkan, faizden kaçan müşterilerimiz altına temayül ediyor” dedi. Utku, altın mevduatına yönelimin makul oranlarda arttığına işaret etti.

SEÇENEK ÇOK

Utku, ürün ve seçenek bolluğunun altın talebini tırmandırdığını, tırmandıracağını dile getirdi. Altın mevduatlarının değerinin 2017 itibari ile 2 milyar 900 milyon lira olduğunu belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan da “Yatırımcılar için yeni ürünler ortaya koyuyoruz, koyacağız” ifadesini kullandı.

YENİ REKOR

Finans sektörü altın mevduatlarını 2018’in ilk 5 ayında 2017 sonuna göre 7 milyar 711 lira arttırarak 31 milyar 814 milyon liraya taşıdı.  Bu rakam bir rekor olarak yorumlanıyor. Katılım bankalarının ise yatırımcılardan 20-25 ton altın topladığı, bu miktarı arttırmayı planladığı kaydediliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:19
  1. altın yatırımı
  2. Katılım Bankası

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