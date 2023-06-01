Altın madeninin giriş noktaları kapatıldı: 300 kaçak madenci mahsur kaldı
Gana'nın Ashanti vilayetinde, bir altın madeninde kuyunun yasa dışı giriş noktalarının kapatılması sonucu 300'den fazla kaçak madenci mahsur kaldı.
Gana'nın Ashanti vilayetinde, bir altın madeninde kuyunun yasa dışı giriş noktalarının kapatılması sonucu 300'den fazla kaçak madenci mahsur kaldı.
Anwiam bölgesinde yasa dışı giriş noktaları kullanarak AngloGold adlı şirkete ait Obuasi Altın Maden Ocağı'nda altın aramaya giren yaklaşık 300 kaçak madenci, kuyuların kapılarının kapatılması sonucu mahsur kaldı.
AngloGold Maden Şirketi Genel Müdürü Eric Asubonteng, yaptığı açıklamada, Anwiam bölgesindeki altın madeninde mahsur kalan kaçak madencilerden 79'unun çıktığını belirtti.
Asubonteng, "Altın kuyusuna izinsiz giren kaçak madenciler, ana çıkış noktasından kendi rızalarıyla çıktılar ve Gana Polis Teşkilatı'nın gözetimi altındalar." ifadesini kullandı.
Altın kuyusundan çıkan kaçak madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. (İLKHA)
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