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Dünya Altın madeninde meydana gelen göçükte 31 kişi öldü
Dünya

Altın madeninde meydana gelen göçükte 31 kişi öldü

Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde altın madeninin çökmesi sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 04:05:00 -
Altın madeninde meydana gelen göçükte 31 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin kuzeyindeki Foca bölgesinde, geleneksel kuyu yöntemiyle altın çıkarılan Umm Drisai maden ocağında göçük meydana geldi.

Çöken madenden 31 çalışanın cansız bedeni çıkarıldı.

Olayda 1 kişinin yaralandığı ve göçük altında 8 kişinin daha bulunduğu belirtildi.

Sudan’ın Kızıldeniz, Kuzey, Nil Nehri, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan gibi eyaletlerinde yaklaşık 2 milyon kişi geleneksel madencilik işlerinde çalışıyor.

Güney Sudan’ın 2011’de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü, döviz kaynaklarının da yüzde 80’ine yakınını kaybeden Sudan'da, altın ana döviz kaynağı olarak önemli bir yer tutuyor.

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