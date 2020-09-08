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Aktüel "Altın Koza"da onur ve emek ödüllerinin sahipleri belirlendi
Aktüel

"Altın Koza"da onur ve emek ödüllerinin sahipleri belirlendi

Festivalde, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" oyuncu Nur Sürer ile oyuncu ve yönetmen Rutkay Aziz'e, "Orhan Kemal Emek Ödülü" ise yönetmen Orhan Oğuz'a verilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:58:37 -
"Altın Koza"da onur ve emek ödüllerinin sahipleri belirlendi

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde verilecek onur ve emek ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü", oyuncu Nur Sürer ile oyuncu ve yönetmen Rutkay Aziz'e, "Orhan Kemal Emek Ödülü" ise yapımcı ve yönetmen Orhan Oğuz'a verilecek.

Bu yıl Kovid-19 nedeniyle "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" olmak üzere sadece iki kategoride gerçekleştirilecek festivalde, ödüller Altın Koza Ödül Töreni'nde sahiplerine takdim edilecek.




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