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Altın Kız Balkan Şampiyonu oldu

Kütahya’nın son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sporcular arasında bulunan Hacer Yılmaz, bu yıl İstanbul’da düzenlenen U18 Balkan Şampiyonası’nda 1500 metre bayanlarda birincilik olarak kariyerinde ilk uluslararası şampiyonada birinciliğini de elde etmiş oldu.

16 Temmuz 2019 Salı 20:12
Altın Kız Balkan Şampiyonu oldu

Kütahya’nın son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sporcular arasında bulunan Hacer Yılmaz, bu yıl İstanbul’da düzenlenen U18 Balkan Şampiyonası’nda 1500 metre bayanlarda birincilik olarak kariyerinde ilk uluslararası şampiyonada birinciliğini de elde etmiş oldu.


Kütahya’nın son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sporcular arasında bulunan Hacer Yılmaz, bu yıl İstanbul’da düzenlenen U18 Balkan Şampiyonasında 1500 metre bayanlarda birincilik olarak kariyerinde ilk kez uluslararası yarışmada altın madalya elde etti. Son yıllarda katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılar ile geleceğin sporcuları arasında yer alan Yılmaz’ın şimdiki hedefi ise Avrupa Şampiyonluğu ve Olimpiyatlar.



Milli takım forması ile daha önce katıldığı yarışmalarda derece edemediği için heyecan olduğunu söyleyen milli atlet Hacer Yılmaz, "Yarışmaya katılırken ben çok heyecanlıydım çünkü, daha önce 9 milli takım müsabakasında derece elde edememiştim. Artık istiyordum madalya almayı ve birincilik parolası ile piste çıktım. Zaten rakiplerimin de bir derece için değil hepimiz kazanmak için koştuk. Yarışın 400 metresinde atağa kalkarak birincilik ile bitirdim. Çok mutluyum elde etmiş olduğum derece için. Güzel bir süreçten geçtim çalışmalarımızı sabah akşam şeklinde günde 2 antrenman yaptık. Hedefliyorduk ve bu başardık kendimizi daha ileriye götürebileceğimizi gördük. Şimdide hedeflerimizi bir üst başarılar olan Avrupa Şampiyonasına ve Olimpiyatlara olarak belirledik. İlk kürsüye çıkamam Türkiye şampiyonasında olmuştu her kürsüye çıkamam da kendimi bir ileri hedef koyuyorum ve kendimi ona göre hazırlıyorum. Önümüzde ki Aralık ayında Avrupa Kross şampiyonası var, piste oranla çok daha zor bir hazırlık süreci bizi bekliyor ancak ben en iyi şekilde hazırlıklarımızı tamamlayıp orada da şampiyon olmak istiyorum" dedi.



Hacer’in aldığı derecen dolayı mutlu olduklarını söyleyen Atletizm Milli Takım Antrenörü İdris Güleç ise, "Bizim için çok güzel bir duyguydu. Açıkçası bunu bekliyorduk ve istiyorduk, çünkü sporcumuz son 6 yılda katıldığı şampiyonalarda Türkiye birinciliği ve bir çok ikincilik elde etti. Artık son 2 sene içerisinde de 9 tane uluslararası müsabakaya katıldı ve bu müsabakalardan elimiz boş dönmüştük. Her seferinde kendimizi geliştiriyorduk, derecelerimiz daha iyi duruma geliyordu. Bu sefer bu Altın madalyayı istiyorduk ve aldık bu sonuçta biz gurur verdi. Zaten biz sporcumuz Hacer ile birlikte kendimize basamak basamak bir yol haritası çizdik. Çok şükür balkan şampiyonluğunu yaşadık şimdide sırada Avrupa Şampiyonası ardından da Dünya ve Olimpiyatlar olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:12
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