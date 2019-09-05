Altın kayısı ödül töreni düzenlenecek

Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu Kırmızı Türk Spiker Dünyasının halka açık oylama ve seçici kurul tespitiyle 11 yıldır geleneksel olarak düzenlediği en iyiler töreni bu yıl Malatya’da yapılacak.

Birçok siyasetçi ve ünlü simanın konuk olacağı, “ Q Plus Altın Kayısı Ödülleri” Ödül Töreni, 6 Eylül 2019 Cuma Tarihinde Malatya KongreKültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleştirilecek

Seçici Kurul değerlendirmesi ve halka açık oylamalar sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en başarılıların ödül aldığı tören birçok farklı kategoride ödül verecek.Q Plus Altın Kayısı Ödülleri , bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.KırmızıTürk Spikerler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Kaya tarafından düzenlenen www.kirmiziturk.org üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği Malatya’da yapılan ödül töreni Akif Kaplan’ın organizatörlüğünde gerçekleştirilecek.

KırmızıTürk Haber Spikerlik ve sunuculuk mesleğine farkındalığı artırmak için gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez Malatya’da başta spikerlik ve sunuculuk mesleği olmak üzere birçok farklı alanın altını çizmiş olacak. Destan şehri olan Türkiye’nin çok özel bir konuma sahip şehri Malatya en iyilerin buluşma noktası olacak.