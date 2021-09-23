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Ekonomi Altın kaç para oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Eylül çeyrek altın gram altın kaç para?
Ekonomi

Altın kaç para oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Eylül çeyrek altın gram altın kaç para?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Altın fiyatları, Fed’in faiz kararı sonrası merak edilir oldu. Peki altın fiyatları ne kadar? Altın bugün ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 23 Eylül.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 09:19:00 - 2021-09-23 09:20:03
Altın kaç para oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Eylül çeyrek altın gram altın kaç para?

Altın fiyatlarında gözler FED ve Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında. ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Fed’in varlık alımı azaltımına yakında başlayabileceğine işaret etmesiyle serbest piyasada ve Kapalıçarşı’’da altın fiyatlarında hareketlenmeye neden oldu. Bugün gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası toplantısı öncesi de TCMB’nin faiz kararının ne olacağı bir hayli merak edilirken, yeni güne yükselişle başlayan gram altın en yüksek 492.389 TL, en düşük ise 490.198 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Peki 23 Eylül altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

490,27

492,88

SPOT ALTIN TL/GR FİYATII NE KADAR?

491,79

491,88

ALTIN/ONS ($) FİYATII NE KADAR?

1.763,24

1.763,43

ÇEYREK ALTIN FİYATII NE KADAR?

787,17

804,53

CUMHURİYET ALTINI FİYATII NE KADAR?

3.147,46

3.207,07

YARIM ALTIN FİYATII NE KADAR?

1.568,81

1.608,45

ZİYNET ALTINI FİYATII NE KADAR?

3.147,46

3.207,07

ATA ALTIN FİYATII NE KADAR?

3.249,92

3.331,81

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATII NE KADAR?

269,51

323,63

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATII NE KADAR?

443,63

460,78

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