Altın kaç para? Gram altın ne kadar? Çeyrek altı ne kadar oldu? Ne olacak altının fiyatı?

Altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında yerini almakta. Yatırıma yönelmek isteyenler acaba altın mı alsam, TL olarak bir kenarda mı tutsam’ diye merak ederken, altını korona aşısı vurdu. Aşı bulunmadan önce altın fiyatları, gram altın 530 TL’ye kadar çıkmıştı. Aşının uygulanmaya başlaması ve Merkez Bankası’nın müdahaleleri sonrası altın 430 liraya kadar düştü. Peki ne olacak altının fiyatı? Altın düşecek mi, çıkacak mı? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu? İşte 29 Ocak güncel altın fiyatları.