Altın kaç para? Gram altın ne kadar? Çeyrek altı ne kadar oldu? Ne olacak altının fiyatı?
Altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında yerini almakta. Yatırıma yönelmek isteyenler acaba altın mı alsam, TL olarak bir kenarda mı tutsam’ diye merak ederken, altını korona aşısı vurdu. Aşı bulunmadan önce altın fiyatları, gram altın 530 TL’ye kadar çıkmıştı. Aşının uygulanmaya başlaması ve Merkez Bankası’nın müdahaleleri sonrası altın 430 liraya kadar düştü. Peki ne olacak altının fiyatı? Altın düşecek mi, çıkacak mı? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu? İşte 29 Ocak güncel altın fiyatları.
Gram altınla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediliyor. Yeni güne 437 lira seviyelerinden başlayan gram altında dalgalanmalar sürüyor. Peki gram altın yükselecek mi düşecek mi? Altına yatırım yapılmalı mı? Gram altında son durum nedir? Joe Biden'ın göreve başlaması, Merkez Bakası'nın faiz kararı gibi önemli gelişmelerin ardından altın fiyatları bu haftaya da değer kaybıyla başlamış olsa da uzmanlar altın yatırımı için uyarıyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 29 Ocak altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
435,61
437,72
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
437,01
437,10
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.842,55
1.843,14
ÇEYREK ALTIN FİYATI
699,06
714,52
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.796,83
2.849,88
YARIM ALTIN FİYATI
1.394,05
1.429,31
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.796,83
2.849,88
ATA ALTIN FİYATI
2.906,77
2.981,76
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
238,99
288,20
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
394,30
423,55
GREMSE ALTIN FİYATI
7.058,00
7.186,00
METAL Cinsi
Alış(TL)
Satış(TL)
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,26
6,27
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
26,16
26,18