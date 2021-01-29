  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın kaç para? Gram altın ne kadar? Çeyrek altı ne kadar oldu? Ne olacak altının fiyatı?
Ekonomi

Altın kaç para? Gram altın ne kadar? Çeyrek altı ne kadar oldu? Ne olacak altının fiyatı?

Altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında yerini almakta. Yatırıma yönelmek isteyenler acaba altın mı alsam, TL olarak bir kenarda mı tutsam’ diye merak ederken, altını korona aşısı vurdu. Aşı bulunmadan önce altın fiyatları, gram altın 530 TL’ye kadar çıkmıştı. Aşının uygulanmaya başlaması ve Merkez Bankası’nın müdahaleleri sonrası altın 430 liraya kadar düştü. Peki ne olacak altının fiyatı? Altın düşecek mi, çıkacak mı? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu? İşte 29 Ocak güncel altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 11:10:00 - 2021-01-29 11:11:01
Altın kaç para? Gram altın ne kadar? Çeyrek altı ne kadar oldu? Ne olacak altının fiyatı?

Gram altınla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediliyor. Yeni güne 437 lira seviyelerinden başlayan gram altında dalgalanmalar sürüyor. Peki gram altın yükselecek mi düşecek mi? Altına yatırım yapılmalı mı? Gram altında son durum nedir? Joe Biden'ın göreve başlaması, Merkez Bakası'nın faiz kararı gibi önemli gelişmelerin ardından altın fiyatları bu  haftaya da değer kaybıyla başlamış olsa da uzmanlar altın yatırımı için uyarıyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 29 Ocak altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

435,61

437,72

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

437,01

437,10

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.842,55

1.843,14

ÇEYREK ALTIN FİYATI

699,06

714,52

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.796,83

2.849,88

YARIM ALTIN FİYATI

1.394,05

1.429,31

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.796,83

2.849,88

ATA ALTIN FİYATI

2.906,77

2.981,76

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

238,99

288,20

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

394,30

423,55

GREMSE ALTIN FİYATI

7.058,00

7.186,00

METAL Cinsi

Alış(TL)

Satış(TL)

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,26

6,27

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,16

26,18

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefeti taça atan Nevşin Mengü'den bomba 'Erdoğan' itirafı
Gündem

Muhalefeti taça atan Nevşin Mengü'den bomba 'Erdoğan' itirafı

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bomba itiraflarda bulundu. Erdoğan'ın çok zeki birisi olduğunu söyleyen Mengü, "Türkiye ve dün..
Alabarda'dan Mcgurk ve itlerine sert tepki! 'Hani Şemdinli'yi alacaktınız...'
Gündem

Alabarda'dan Mcgurk ve itlerine sert tepki! 'Hani Şemdinli'yi alacaktınız...'

Biden yönetiminin Ortadoğu sorumlusu Brett Mcgurk hakkında açıklamalarda bulunan, Stratejist ve Haliç Üniversitesi Öğretim görevlisi Yusuf A..
DP'li Enginyurt ile gazeteci Sabahattin Önkibar arasında 'saldırı' atışması
Gündem

DP'li Enginyurt ile gazeteci Sabahattin Önkibar arasında 'saldırı' atışması

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a, uğradığı saldırıyı kınamadığını söyleyerek, "Kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döv..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay