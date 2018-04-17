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Altın ithalatı ilk çeyrekte 91,5 tonu buldu

Türkiye'nin altın ithalatı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,1 artarak 91,5 tona yükseldi.

17 Nisan 2018 Salı 13:55
Altın ithalatı ilk çeyrekte 91,5 tonu buldu

Türkiye'nin altın ithalatı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,1 artarak 91,5 tona ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, mart ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,1 yükselişle 28,4 tondan 31,2 tona çıktı.

Altın ithalatı martta bir önceki aya göre ise yüzde 94,9 artış gösterdi. Şubatta ithal edilen altın 16 ton düzeyindeydi.

Bu yılın ocak-mart döneminde 91,5 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,1 artışa işaret etti. Geçen yıl ocak-mart döneminde 56,4 ton altın ithal edilmişti.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:55
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