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Ekonomi Altın için yeni tahmin bomba! Dünyaca ünlü banka duyurdu
Ekonomi

Altın için yeni tahmin bomba! Dünyaca ünlü banka duyurdu

İsviçre merkezli Credit Suisse bankası, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir tahmin paylaştı

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:56:00 - 2021-11-17 14:03:39
Altın için yeni tahmin bomba! Dünyaca ünlü banka duyurdu

Altın fiyatlarında inanılmaz yükseliş! Hafta başında 601 lira civarındaişlem göre gram altın 17 Kasım Çarşamba günü 621,48 liradan, güncel piyasalara göre çeyrek altın ise 1.015,17 liradan işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar, altın fiyatlarının nereye konuşlanacağını merak ediyor.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankası altının ons fiyatıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin yaptı.

Bilindiği üzere altının ons fiyatı 1850-1965 bandı arasında gidip geliyor.  Credit Suisse stratejistleri, 1917 dolara doğru ilermesini bekliyor. Uzmanlar bu seviyenin bir test amacı taşıdığını belirterek asıl bombayı patlatıyor. Asıl zirve seviyenin yani 2075 doların beklenildiğini ifade ediliyor.

Yani ons altın 2 bin doların üzerine çıkarsa dolar kurunun da yüksek seviyelerde olduğu göz önünde bulundurulursa gram altın 700'lü rakamlara gidebilir.

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