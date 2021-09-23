Altın için üstüne basa basa uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni açıklama: Bizleri perişan edecekler

Beyaz Tv'de Her Açıdan programına katılan Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan dikkat çeken uyarılar geldi.

Dr. Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, okulların artık kapatılmaması gerektiğini ve küreselcilerin düşünen insana karşı olduğunu belirterek uzaktan eğitim projesini insanlığın huzuruna sunduğunu kaydetti.

İşte Kurtoğlu'nun o açıklamaları:

Son organik ve biyolojik insan olabiliriz. İnanılmaz bir biyoteknoloji geliyor. Bu adamlar tanrıcılık oynuyorlar. Bir karış yer sakın bırakmayın ekin. Çünkü düşman gıda krizi ile karşımıza gelecek. İmkanınız olduğu ölçüde gram, külçe altın koyun. Türk kadını dünyanın en akıllı yatırımcısıdır. Sakın okulların kapatılmaması lazım. Buradan sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Okullar sakın kapatılmasın. Çünkü Türkiye çökecek. Google bunu bilerek yapıyor. Yıllardır uzaktan eğitimini tasarlıyorlar. Bu hadisenin en büyük amacı milli ulus devletlerini aciz göstermektir. Bizleri perişan etmek istiyorlar. Gıda ve su kozuyla insanlık perişan edilecek. Bu aklı kullanmamız lazım. Bilim ve teknolojiyi ekleyelim.