Altın için şu ana kadar tüm tahminleri unutun! Ekonomist Artuğ Çetin'den olay rakam: 10 bin...

Dolardaki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatları oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Dün 980 liranın da üzerini gören altın gram fiyatı, kapanışa doğru dolar endeksindeki geri çekilme ile 16,19 seviyelerine inen dolar kurunu takip ederek düşüş yaşadı.

Bu anlamda altın fiyatlarının ne yönde şekilleneceği merakla takip ediliyor.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programında konuşan Artuğ Çetin, ons altın için 10 bin dolar tahmini yaptı.

Artuğ Çetin yaptığı açıklamada, "Altın bundan sonraki dönemin en sağlam adresidir. Artık aşırı borçlanmış, borca dayalı para sistemi sorgulanır hale geldi. Bugünkü para sistemi çok fena tartışılıyor. 2028-2030’larda 7 ila 10 bin arası ons altın fiyatı göreceğiz. Altın benim için tek para birimidir. Fiziksel satın almak gereklidir. Dijital altının varlığı yok. Dijital paranın karşılığı olan nakit para yok. Bankaların bunu saklayıp saklamadığını bilmiyoruz. Kendi kendine bunu sakla. Bu daha akıllıcadır. Bunu gümüş için de platin için de söylüyorum. Bundan sonra değerli madenler kazandıracak" dedi.

Ons altının 10 bin dolarlara yükselmesi gram altının uçması şeklinde yorumlanıyor.