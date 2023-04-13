Altın için şu ana kadar bütün tahminleri unutun! Ekonomist Artuğ Çetin'den olay rakam: O tarihte 8 bin...
Dolar kuru ve ons bazındaki artıştan etkilenen gram altın fiyatları 1250 liranın üstüne çıktı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Artuğ Çetin'den rekor bir tahmin geldi.
Dolardaki yükseliş ve ons altındaki artışa bağlı olarak gram altın fiyatları oldukça hareketli bir süreçten geçiyor.
İlkay Buharalı'nın Youtube kanalına konuk olan ekonomist Artuğ Çetin, ons altının 2 bin dolardan 8 bin dolara yükseleceğini söyledi.
Artuğ Çetin yaptığı açıklamada, "Altını hep neden söylüyorum. Geçen yıl Ekim ayında şu an trend değişimi geliyor. Vatandaşı uyarmamız lazım' demişti. O gün ons altın 1600 dolar seviyesindeydi. Bugün ons altın 2 bin dolarları geçti. Gümüşte aynı şekilde. Demek ki bir şeyleri okumak mümkün. Bu tarz parasal reform değişimlerinde buralar değerlendirilebilir. Tarih her zaman tekerrür eder. 2028'lerde altının ons fiyatı için 6 ila 8 bin dolar diyorum. Buradan yakın, buradan bakın. Huzurlu ve mutlu kalın" dedi.
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