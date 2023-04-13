Altın için şu ana kadar bütün tahminleri unutun! Ekonomist Artuğ Çetin'den olay rakam: O tarihte 8 bin...

Dolardaki yükseliş ve ons altındaki artışa bağlı olarak gram altın fiyatları oldukça hareketli bir süreçten geçiyor.

İlkay Buharalı'nın Youtube kanalına konuk olan ekonomist Artuğ Çetin, ons altının 2 bin dolardan 8 bin dolara yükseleceğini söyledi.

Artuğ Çetin yaptığı açıklamada, "Altını hep neden söylüyorum. Geçen yıl Ekim ayında şu an trend değişimi geliyor. Vatandaşı uyarmamız lazım' demişti. O gün ons altın 1600 dolar seviyesindeydi. Bugün ons altın 2 bin dolarları geçti. Gümüşte aynı şekilde. Demek ki bir şeyleri okumak mümkün. Bu tarz parasal reform değişimlerinde buralar değerlendirilebilir. Tarih her zaman tekerrür eder. 2028'lerde altının ons fiyatı için 6 ila 8 bin dolar diyorum. Buradan yakın, buradan bakın. Huzurlu ve mutlu kalın" dedi.

{relation id:1580337 slug:'unlu-ekonomist-artug-cetinden-altin-mi-dolar-mi-sorusuna-cevap-ters-kose-yapti-onun-yerini-hicbir-sey-tutmaz'}