Altın için İslam Memiş'ten son tahmin: O tarihte çarşı pazar karışacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için çarpıcı uyarılar yaparken, elinde dolar bulunduranlara ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Memiş, tarih vererek, 'Çarşı pazar karışacak' dedi.

Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve dolar için yeni açıklamalar yaptı. Açıklamalarının yatırım tasviyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Döviz alınır mı?" başlıklı videosunda şunları söyledi: Bugün piyasalarda nasıl bir fiyatlama var, döviz kurlarındaki yükselişler devam edecek mi, borsada son durum ne, emtia fiyatlarında ne olabilir sorularının yanıtlarını vermeye çalışacağım. Borsa güne pozitif başladı. Euro/dolar paritesi kar satıcılı. Brent petrol de 100 dolar seviyesinin altına sarktı. Gram altın/TL 1020 lira seviyesinde. Gümüş ons 20-22 dolar, kripto paralarda bitcoin 22736 dolar seviyesinde.

Özellikle borsa tarafındaki yükseliş, 2680-2700'e kadar bekleyiş içindeyim. 2600 üzerinden 3 hisse senedi tercih ettim. Bugün veya yarın çıkış yapacağız diye düşünüyorum. Getirisi dövize kıyasla daha garanti.

"Dolara dikkat"

Dolar tarafında yine mesaj verdim. Dolar tarafındaki yatırımcılar biraz daha dikkat etmeli. Dolara atacakları tokatla birlikte, dolar yatırımcısı üzülebilir, dikkat edilmeli. Emtiaları elimizde tutmaya devam ediyoruz, altın ve gümüşümüze dokunmadık. Eylül sonrası için özellikle hem ağustos ayı ortaları hem eylülde pozitif görünümün devam edeceğini tahmin ediyorum. 1 yıldır baskılanan altın ve gümüş fiyatlarında teknik olarak resesyona giren ABD piyasalarına karşı pozitif görünümüne devam edecektir. Altın ons fiyatında 1800 doları hedef belirledik.

Eylül ayında gıda kıtlığını konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Temmuz ve ağustos tatil aylarını güzel değerlendirin, dinlenin, bant aralıkları dışında gelişme beklemeyin. Dolarda 17-18 lira, gram altında 950-1000 lira. Ons altında 1680-1780, gümüş gramda 11-12 lira aralığı.

"Çarşı pazar karışacak"

Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla emtia fiyatları güvenli liman gömleğini giyecektir, yeni zirveleri test edecektir. Ağustosta geri çekilmeler yaşanırsa bu size alım fırsatı olarak önünüze çıkacaktır. Elinde altın ve gümüş olanlar sakın ola ki, buradan satarım, düşükten yerine koyarım diye hayal içinde olmamalı. Eylül ayı küresel piyasalarda çarşı ve pazarın karışacağı bir ay olacak.