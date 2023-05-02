Altın için İslam Memiş uyardı: Yapmayın dedim! Vedat Bilgin duyurusu geldi, işaret etti: Önce hoşunuza gidecek

Altın, Dolar, Euro gibi yatırım araçları yatırımcının radarında yer ediniyor. Altın, yatırımcı için güvenli liman olarak adlandırılsa da faiz kararları da doğrudan piyasayı etkiliyor. Uzmanların değerlendirmelerini takip eden yatırımcı ve yatırımcı adaylarına faiz kararları ve seçimler öncesinde hayli dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Risklerin olduğu bildirilirken kritik tarih verilerek yatırımcıya ''kesinlikle almayın'' vurgusu yapıldı.

''BUGÜNLERDE KESİNLİKLE ALMAYIN''

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Bugünlerde kesinlikle almayın' diyerek bir yatırım aracı hakkında yaptığı değerlendirmelerle yatırımcının dikkatini çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, açıklanacak Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararları ile 14 Mayıs seçimine ilişkin ihtimalleri sıralayarak yatırım araçları ile ilgili tahminlerini paylaştı. Mayıs ayına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunan uzman isim Memiş, bu ayın kritik bir ay olduğuna dikkati çekerek seçimelri işaret etti.

TV 100'deki köşesinde piyasaların kapalı olduğu ilk günde haftayı değerlendiren İslam Memiş, dolar için FED'in faiz kararını açıklayacağı 3 Mayıs akşamını işaret etmişti.

Dikkat çeken açıklamasından satır başları şöyle idi:

Yani, Mayıs’ta dananın kuyruğu kopacak!

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İçeride seçim, dışarıda Fed var.

3 Mayıs’ta Amerika Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.

25 baz puanlık faiz artışıyla son faiz artışını yapacak gibi duruyor.

3 Mayıs'ta Fed kararından sonra her şey çözülecek.

Ya dolar karşısında her şey gerileyecek ya da yeni zirvelerini test edecek.

Bu kırılmanın netleşmesi için 3 Mayıs Çarşamba akşamını bekleyeceğiz.

Yaptığı açıklama detayı için TIKLAYINIZ

İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ BİR AÇIKLMA GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.

Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere’de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor." demişti.

Bunun üzerine İslam Memiş yaklaşık 1 yıl önce paylaştığı o tweeti paylaştı...

Memiş o tweet'te ne yazmıştı?

İslam Memiş, Bakan Bilgin'in "Mesai 6 saat olsun" açıklaması üzerine 7 Haziran 2022'de attığı o tweeti paylaştı.

Memiş o tweet'inde şunları yazmıştı: "Bir sonraki hamlede ülkeler çalışma gününü azaltacak. Haftada bir gün değil, iki gün. Günde 8 saat değil, 5 saat gibi. İnsanların önce hoşuna gidecek, zenginlik olarak görecekler. Teknoloji ve robotların onları işsiz bırakacağını düşünmeden. Enflasyon, işsizlik. Kontrollü her şey"

Memiş bu tweet'i paylaşırken bir de yorum ekledi.

İslam Memiş yorumunda "Bunu size 7 Haziran'da söylemiştim" diye ekleme yaptı.

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