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Gündem Yine bir kaos, yine bir dağılma! Özgür Özel parti kuracağını açıkladı, CHP'de bir istifa daha geldi
Gündem

Yine bir kaos, yine bir dağılma! Özgür Özel parti kuracağını açıkladı, CHP'de bir istifa daha geldi

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Yine bir kaos, yine bir dağılma! Özgür Özel parti kuracağını açıkladı, CHP'de bir istifa daha geldi

Yıllardır kriz ve iç çekişmelerle gündemden düşmeyen CHP'de yaprak dökümü hız kazandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'den kopup yeni parti kuracağını ilan etmesinin ardından parti içi hesaplaşmalar iyice ayyuka çıktı, istifalar peş peşe geldi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını ilan etmesiyle birlikte CHP'den peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP’den istifa etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, yeni parti kuracağını ilan etmesiyle birlikte CHP'den peş peşe istifalar gelmeye başladı. CHP'deki toplu istifa furyası hız kesmeden devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1999-2024 yılları arasında görev yapan Yılmaz Büyükerşen de CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

"CHP'DEN İSTİFA ETTİM"

Büyükerşen, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek."

 

ÖZEL, SON KEZ CHP KÜRSÜSÜNDEN SESLENMİŞTİ

CHP'de istinaf kararı sonrası yaşanan yönetim düğümünün ardından yollarını ayırma kararı alan Özgür Özel, önceki gün TBMM'de son kez CHP grup kürsüsünden seslenmişti. Yaşadıkları süreci "vakti gelmiş bir veda" olarak nitelendiren Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Bugün bu salonun atmosferinden de, uğradığımız o büyük haksızlıklardan sonra daralıp çıktığımız sokaklarda kurduğumuz diyaloglarla... Tüm il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın mahallelerinde, ailelerimizin akşam sohbetlerinde bu memlekette bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu görüyoruz."

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Yorumlar

Millet

Fetöden emir alanlar aynı safta kümeleniyor. Demek ki, feönün yaşlısı genci olmazmış, dindarlıkla da uzaktan yakından bir ilgileri yoğumuş. Muhteremler bize bunu da öğretti.

Murat

Bunlar hakiki chp li degilki asıl olan partisinde kalır neymiş cıkar menfaat bi yere kadarmış
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