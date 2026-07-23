Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki kriz tartışmalarına net tavır: "Beni hiç ilgilendirmiyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İşçilerin talep ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Benim gündemim halkın gündemi"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle ilgili değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, siyasi polemiklere değil, vatandaşın sorunlarına odaklandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Benim gündemim farklı, benim gündemim halkın gündemi. A partisi bunu demiş, B partisi bunu demiş... Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kağıt toplayan insanın da, tarlada alın teriyle çalışan emekçinin de sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur" dedi.

"CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor"

Parti içindeki tartışmaların kendisi açısından önem taşımadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu'ysa bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin, beni tercih etsin ya da etmesin... Ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor."

"Birilerinin sözcüsü olmayacağız"

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında Türkiye'nin temel meselelerine odaklanacaklarını belirterek, "Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız." ifadelerini kullandı.