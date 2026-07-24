Yarım asırlık sanayi devinden kötü haber: Konkordato ilan ettiler
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken yarım asırlık sanayi devinden kötü haber geldi. Şirket konkordato ilan etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken yarım asırlık sanayi devinden kötü haber geldi. Şirket konkordato ilan etti.
İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde metal işleme alanında faaliyet gösteren Canyıldız Bombe Pres Baskı Basınçlı Kaplar Ekipmanları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, CNY Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Şirket Sahipleri Mustafa Can, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler ve şirket sahibi hakkında 21 Temmuz 2026 tarihinden başlamak üzere üç ay geçici mühlet verdi.
Osman Can tarafından 1973’te kurulan Canyıldız Bombe Sıvama, otomotiv, savunma sanayi gibi sektörlerde iç piyasanın yanı sıra dış pazarlara da çalışıyor.
Kaynak: Tekreferans
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