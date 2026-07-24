UEFA Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları
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UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, dün gece oynanan maçlarla tamamlandı. Rövanş maçları gelecek hafta salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda heyecan devam ediyor. Ligde ikinci eleme turu ilk maçları dün gece tamamlandı.
Türk temsilcisi Başakşehir, Çarşamba akşamı sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalmıştı.
Ligde 3 gün boyunca oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Salı:
Göteborg (İsveç)-Levadia Tallinn (Estonya): 1-2
Floriana (Malta)-Drita (Kosova): 1-1
Atert Bissen (Lüksemburg)-Györi ETO (Macaristan): 2-6
Çarşamba:
İstanbul Başakşehir-Inter Turku (Finlandiya): 1-1
Neftçi (Azerbaycan)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-4
Bohemians (İrlanda)-Ballkani (Kosova): 2-1
Vardar (Kuzey Makedonya)-Riga (Letonya): 2-3
Spartak Trnava (Slovakya)-CSKA 1948 (Bulgaristan): 0-0
Zeleznicar Pancevo (Sırbistan)-Braga (Portekiz): 0-1
Perşembe:
Malisheva (Kosova)-Hibernian (İskoçya): 2-0
Liepaja (Letonya)-Austria Wien (Avusturya): 0-2
Alashkert (Ermenistan)-CFR Cluj (Romanya): 1-1
Panevezys (Litvanya)-Tobol (Kazakistan): 1-1
Flora Tallinn (Estonya)-The New Saints (Galler): 1-0
HJK (Finlandiya)-Coleraine (Kuzey İrlanda): 5-0
Debrecen (Macaristan)-Pyunik (Ermenistan): 1-0
Dila (Gürcistan)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4
Paide (Estonya)-Zire (Azerbaycan): 1-0
Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-Beitar (İsrail): 0-1
RFS (Letonya)-Vestri (İzlanda): 4-1
Rakow (Polonya)-Valletta (Malta): 3-1
DAC 1904 (Slovakya)-Velez (Bosna Hersek): 1-0
Vitebsk (Belarus)-Sutjeska (Karadağ): 3-0
GAIS (İsveç)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-0
U.Cluj (Romanya)-Brann (Norveç): 2-2
Zimbru (Moldova)-Noah (Ermenistan): 1-1
Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Zalgiris (Litvanya): 3-0
BATE Borisov (Belarus)-Sion (İsviçre): 1-1
FC Santa Coloma (Andorra)-SK Rapid (Avusturya): 1-3
Vaduz (Lihtenştayn)-At.Escaldes (Andorra): 4-0
FCSB (Romanya)-Auda (Letonya): 2-3
Varazdin (Hırvatistan)-Jablonec (Çekya): 3-2
Aluminij (Slovenya)-Dinamo City (Arnavutluk): 1-1
Paksi (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-2
Vojvodina (Sırbistan)-Ajax (Hollanda): 1-4
Polissya (Ukrayna)-Kopenhag (Danimarka): 3-3
Borac (Bosna-Hersek)-Petrocub (Moldova): 3-0
Lugano (İsviçre)-Dukagjini (Kosova): 1-0
Zilina (Slovakya)-Katowice (Polonya): 2-1
LNZ Cherkasy (Ukrayna)-Gent (Belçika): 0-0
Bravo (Slovenya)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1
Motherwell (İskoçya)-H. Boltfelag (Faroe Adaları): 2-0
Shelbourne (İrlanda)-Kalju (Estonya): 5-2
Rijeka (Hırvatistan)-Derry (İrlanda): 1-0
Runavik (Faroe Adaları)-Koper (Slovenya): 0-2
H. Tel-Aviv (İsrail)-Ludogorets (Bulgaristan): 2-0
Partizan (Sırbistan)-UNA Strassen (Lüksemburg): 4-0
Stjarnan (İzlanda)-Ilves (Finlandiya): 1-0
Valur (İzlanda)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0