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Spor UEFA Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları

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UEFA Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, dün gece oynanan maçlarla tamamlandı. Rövanş maçları gelecek hafta salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda heyecan devam ediyor. Ligde ikinci eleme turu ilk maçları dün gece tamamlandı.

Türk temsilcisi Başakşehir, Çarşamba akşamı sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligde 3 gün boyunca oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Salı:

Göteborg (İsveç)-Levadia Tallinn (Estonya): 1-2

Floriana (Malta)-Drita (Kosova): 1-1

Atert Bissen (Lüksemburg)-Györi ETO (Macaristan): 2-6

Çarşamba:

İstanbul Başakşehir-Inter Turku (Finlandiya): 1-1

Neftçi (Azerbaycan)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-4

Bohemians (İrlanda)-Ballkani (Kosova): 2-1

Vardar (Kuzey Makedonya)-Riga (Letonya): 2-3

Spartak Trnava (Slovakya)-CSKA 1948 (Bulgaristan): 0-0

Zeleznicar Pancevo (Sırbistan)-Braga (Portekiz): 0-1

Perşembe:

Malisheva (Kosova)-Hibernian (İskoçya): 2-0

Liepaja (Letonya)-Austria Wien (Avusturya): 0-2

Alashkert (Ermenistan)-CFR Cluj (Romanya): 1-1

Panevezys (Litvanya)-Tobol (Kazakistan): 1-1

Flora Tallinn (Estonya)-The New Saints (Galler): 1-0

HJK (Finlandiya)-Coleraine (Kuzey İrlanda): 5-0

Debrecen (Macaristan)-Pyunik (Ermenistan): 1-0

Dila (Gürcistan)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4

Paide (Estonya)-Zire (Azerbaycan): 1-0

Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-Beitar (İsrail): 0-1

RFS (Letonya)-Vestri (İzlanda): 4-1

Rakow (Polonya)-Valletta (Malta): 3-1

DAC 1904 (Slovakya)-Velez (Bosna Hersek): 1-0

Vitebsk (Belarus)-Sutjeska (Karadağ): 3-0

GAIS (İsveç)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-0

U.Cluj (Romanya)-Brann (Norveç): 2-2

Zimbru (Moldova)-Noah (Ermenistan): 1-1

Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Zalgiris (Litvanya): 3-0

BATE Borisov (Belarus)-Sion (İsviçre): 1-1

FC Santa Coloma (Andorra)-SK Rapid (Avusturya): 1-3

Vaduz (Lihtenştayn)-At.Escaldes (Andorra): 4-0

FCSB (Romanya)-Auda (Letonya): 2-3

Varazdin (Hırvatistan)-Jablonec (Çekya): 3-2

Aluminij (Slovenya)-Dinamo City (Arnavutluk): 1-1

Paksi (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-2

Vojvodina (Sırbistan)-Ajax (Hollanda): 1-4

Polissya (Ukrayna)-Kopenhag (Danimarka): 3-3

Borac (Bosna-Hersek)-Petrocub (Moldova): 3-0

Lugano (İsviçre)-Dukagjini (Kosova): 1-0

Zilina (Slovakya)-Katowice (Polonya): 2-1

LNZ Cherkasy (Ukrayna)-Gent (Belçika): 0-0

Bravo (Slovenya)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1

Motherwell (İskoçya)-H. Boltfelag (Faroe Adaları): 2-0

Shelbourne (İrlanda)-Kalju (Estonya): 5-2

Rijeka (Hırvatistan)-Derry (İrlanda): 1-0

Runavik (Faroe Adaları)-Koper (Slovenya): 0-2

H. Tel-Aviv (İsrail)-Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Partizan (Sırbistan)-UNA Strassen (Lüksemburg): 4-0

Stjarnan (İzlanda)-Ilves (Finlandiya): 1-0

Valur (İzlanda)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları

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