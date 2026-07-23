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Gündem İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında flaş gelişme
Gündem

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında flaş gelişme

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında tutuklama kararı istendi.

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 21 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kocaeli'de yürütülen soruşturmada savcılık incelemelerini tamamlayarak kararanı verdi. Aralarında belediye üst düzey yöneticileri ve belediye başkanı Hürriyet'in de yer aldığı 21 şüpheli hakkında tutuklama istendi. Şüpheliler, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılacak.

 

TUTUKLAMA İSTEMİYLE SEVK EDİLEN İSİMLER

Savcılığın tutuklanmasını talep ettiği 21 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Fatma Kaplan Hürriyet (İzmit Belediye Başkanı), Murat Hürriyet, Fatih Yaşar, Leyla Kıran, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz, Zekiye Köstekli Oral

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