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Gündem CHP’li İzmit Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
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CHP’li İzmit Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

Yeniakit Publisher
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CHP’li İzmit Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

İzmit Belediyesi'ne yönelik yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de arasında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Pazartesi sabah saatlerinde gözaltına alınıp İstanbul'a Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen isimler bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

21 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTENDİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de arasında bulunduğu isimlerin savcılık ifadeleri 17.30 sıralarında sona erdi. Savcılık Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 kişiyi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Haklarında tutuklama kararı verilmesi istenen isimler şunlar:  Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Leyla Kıran, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Murat Hürriyet, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral.

Leyla Kıran hakkında ev hapsi ve yurt dışı şeklinde adli kontrol kararı verilirken diğer 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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Yorumlar

aswq

Tüm CHP li Belediyeler nasıl olsa seçimde iktidarız kendi Yargımızı kurar aklanırız diye aç kurtlar gibi Milletin malını yemişler Haram zıkkım olsun yanlarına kalmasın.
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