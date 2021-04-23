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Ekonomi Altın için heyecanlandıran iddia!
Ekonomi

Altın için heyecanlandıran iddia!

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilirken IKON Menkul'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 22:47:00 -
Altın için heyecanlandıran iddia!

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları ne olacak? sorularının cevapları merak ediliyor.

Konu ile ilgili IKON Menkul'den dikkat çeken bir iddia geldi.

paraborsa.net'in haberine göre; yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden bu yana 1794 direncini test eden sarı metal, bugün de bu bölgeyi test etti ancak kıramadı. Gün içinde 1777 desteği test ediliyor. Kırılması halinde hafif bir zayıflama oluşabilir ancak 2075’den gelen kırmızı renkli trendin altına tekrar girilmedikçe bu zayıflık geçici olabilir. Bununla birlikte 1745’deki 21 günlük ortalama üzerinde tutunmaya da devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamanın devamında altın için şu iddiada bulunuldu:

"Olası yükselişlerde 1794’ün üzerinde günlük mum kapanışı oluşursa yükselişler güçlenerek devam edebilir."

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