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Ekonomi Altın için dikkat! Her dediği çıkan Mert Başaran’dan yeni tahmin: Buralar çokomelli! Bunu yapın
Ekonomi

Altın için dikkat! Her dediği çıkan Mert Başaran’dan yeni tahmin: Buralar çokomelli! Bunu yapın

Altın, dolar, gayrimenkul ve tarım arazileri konusunda vatandaşlara uyarılar yapan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan yeni tahminler geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:56:00 -
Altın için dikkat! Her dediği çıkan Mert Başaran’dan yeni tahmin: Buralar çokomelli! Bunu yapın

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, altın yatırımcısının beklemede kalması gerektiğini söyledi.

Mert Başaran yaptığı açıklamada, "Altın ons çok güçlü gözüküyor. 1848 usd kırarsa 1880 dolar olabilir. Altında beklemeye devam. Hem usd hem onstan dolayı buralar çokomelli. Varsa bence satmayın" dedi.

Tarım arazisi alın tavsiyesi

Mert Başaran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 20 yılda bir İstanbul kadar toprağa ihtiyacımız olacak. Telefona vereceğiniz 20 bin liraya git 2 bin liraya telefon al. Ama git 15 bin liraya tarım arazisi, arsa al. İstanbul olmasın. Anadolu olsun. Fark etmez. Küçük küçük alıp kenara atmak lazım. Alabileceğiniz yerde alın. Ama nerede alıyorsanız alın. Aldığınız telefon 5 yıl sonra sıfır olmayacak. Tarla ise öyle değil. Burada önemli olan damlaya damlaya bir şeyler almak lazım. En ideali istediğiniz yer ama herkesin bütçesi yok ki…. Şaka yapmıyorum. Telefon fiyatına bunları yapabilirsiniz. Ama bizim insanımız gösteriş hastası maalesef… Paranın yavrulama gibi bir özelliği var. İnsanlar bunu atlıyor. Her paraya bir şey olur" ifadelerini kullanmıştı.

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