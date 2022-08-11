Altın için bu rakam ilk kez söylendi! İslam Memiş duyurdu: O tarihte gram altın 1600 lira olacak
Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisi devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 1600 liraya yükseleceği tarihi açıkladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, güncel altın yorumlarında bulundu. Peki, Gram altın en zaman alınmalı? İşte İslam Memiş'in dikkat çeken analizi...
İslam Memiş, gram altını olanların satmaması gerektiğini söyledi.
Memiş, "Gram altın 1450 lira olursa satmayın. Gram altın satılmaz. Yıl sonundaki öngörüm 1450 lira olacak. Altın herhangi bir şeye yatırım yapılacaksa satılır. Gelecek yıl 1600 lirayı görebilir. Fırsat Nisan ayıydı. Ağustos ayına şans ayı olarak değerlendiriyorum" dedi.