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Ekonomi Altın hız kesmiyor! Fed'in açıklaması sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi
Ekonomi

Altın hız kesmiyor! Fed'in açıklaması sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi

Dünya piyasalarında fiyat değişimleri devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) en son yaptığı açıklamada faiz oranlarındaki artış hızının yavaşlatılması gerektiğini söyedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 22:35:00 -
Altın hız kesmiyor! Fed'in açıklaması sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi

Fed'den gelen faiz açıklamalarının ardından yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.080 lirayla tüm zamanların en yüksek rakama geldi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki toplantıda faiz oranı artışlarının hızının yavaşlayacağına dair açıklamalarda bulunmasının ardından yükselişe geçen altından yeni rekor geldi.

Gram altın rekor kırdı

Sabah saatlerinde 1.780 dolar seviyelerinde bulunan altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 1.080 lirayı gören altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İşte son fiyatlar

Gram altın saat 22.05 itibarıyla 1.078 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.734 liradan, cumhuriyet altını ise 7 bin 135 liran işlem görüyor.

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