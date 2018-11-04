Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesaplarının değeri 39 milyar 823 bin lirayı buldu. Bu rakamın 38 milyar 830 milyon lirası yurtiçi, 993 milyon lirası ise yurtdışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu. Altına olan teveccühde ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş rol oynadı.