Koronavirüs pandemisiyle birlikte altın fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Son zamanlarda ise altın fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Bu sebeple güncel altın fiyatları vatandaşlarca sık sık araştırılıyor.

Altın haftaya nasıl başladı? Güncel altın fiyatları 14 Kasım Pazartesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımı yapacak olanlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Altın fiyatlarında sert yükselişler devam edecek. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı. Daha yeni zirvelere var. Altın fiyatları düşerken almayan yatırımcı her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeniz gerekiyor. Altın alımını ihmal etmemek gerekiyor. Yatırımcı için en güvenli liman altın. Gram bazında her yıl kazandırmaya devam ediyor. Kısa vadeli al-sattan uzak durmak gerekiyor. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek" dedi.

Gram altın

Alış: 1.051,84 TL

Satış: 1.051,82 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.683,00 TL

Satış: 1.729,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.366,00 TL

Satış: 3.457,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.731,00 TL

Satış: 6.891,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.764,47 TL

Satış: 6.925,95 TL