Altın haftalık kaybına hazırlanıyor!

Altın, Fed'in agresif parasal sıkılaştırma patikasına beklentilerden daha uzun süre devam edeceğini işaret ettiği haftada negatif bir performans sergiledi.

Altın, Fed’in agresif parasal sıkılaştırma politikasını yakın zamanda terk etmeyeceğini belirtmesinin ardından haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Altında haftanın son işlem gününde 1.775 dolar seviyesi test edildi.

Dalgalı bir hafta geçiren spot altın, yayımlanan verilerin ABD enflasyonunun yavaşladığını göstermesinin ardından Salı günü ons 1.800 doları geçmişti.

Ancak Fed'in Çarşamba günü yaptığı şahin yorumlar altının bu eşiğin altına düşmesine yardımcı oldu.

Kıdemli Piyasa Analisti Ed Moya geçtiği bir bilgi notunda, "Piyasalar, küresel merkez bankası sıkılaştırmasının durgunluk korkularını artıracağından ve doları destekleyeceğinden endişe duyduğu için altın zayıflıyor. Altın eninde sonunda güvenli liman statüsüne geri dönecek, ancak bundan önce Fed'in şahin tehditlerini yerine getirmeyeceğine ikna olan daha fazla piyasa oyuncusu görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.(Bloomberg)